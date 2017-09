In Harar hebben de hyena’s het op een akkoordje gegooid met de mensen

Het begon in de jaren zestig met de Ethiopische boer Yusuf Mumaa. Hij voerde de hyena’s vlees dat eigenlijk bestemd was voor de straathonden die zijn vee bewaakten. De hyena’s, die zich in hun strooptochten geregeld tot binnen de historische stadsmuren van Harar waagden, hadden die taak overgenomen en de honden verjaagd, vertelt Yusuf Mumaa’s zoon Abbas. “Toen mijn vader ze een avond niet had gevoerd, kwamen ze ’s nachts aan zijn deur krabben. Vanaf toen heeft hij ze elke avond gevoerd, 45 jaar lang.”

De inwoners van Harar bekeken dit aanvankelijk met argusogen. Hyena’s nemen immers graag loslopend vee te grazen. Berucht zijn ook de verhalen hoe hongerige exemplaren lijken opgroeven of slapende daklozen lastigvielen. Maar er deden ook andere verhalen de ronde. Over hoe hyena’s tijdens een grote hongersnood in de negentiende eeuw havermoutpap stalen van mensen – waarop de Harari beseften dat als ze de dieren pap voerden, ze geen mensen meer zouden aanvallen. En er is die legende over het akkoordje tussen een moslimgeestelijke en de hyenaleider: in ruil voor havermoutpap werden er geen mensen meer aangevallen, en ook meteen de kwade geesten uit de stad verjaagd.

Hoe dan ook; het voeren van hyena’s raakte in onbruik. Totdat Yusuf Mumaa daar dus weer mee begon. Het leverde hem de titel ‘de Hyenaman van Harar’ op.

Anekdotes

Sinds dertien jaar neemt zijn 23-jarige zoon Abbas Yusuf het voeren van de hyena’s voor zijn rekening, zijn vader ging met pensioen. Abbas beschouwt de dieren als zijn broers en zussen en grossiert in wonderbaarlijke anekdotes. “Een keer was ik een koe kwijt. Toen ik haar ging zoeken, kwamen er drie hyena’s aanlopen met het beest, eentje had zelfs het touw om haar nek vast!”

Of over die keer dat zijn vader mensen had ingehuurd om het land te bewerken. De hyena’s probeerden de groep tegen te houden door voor hun voeten in de grond te graven. Eentje rende zelfs naar zijn vaders huis en krabde aan de deur, om hem te waarschuwen. “Hij moest meegaan naar de boerderij, om de hyena’s duidelijk te maken dat het okay was dat deze mensen het land betraden.”

Tegenwoordig zijn de dieren vooral een toeristische attractie. Iedere avond rijdt Abbas op zijn motor naar een veldje aan de rand van Harar. Van verre te herkennen aan de felle koplampen van de witte toeristenbusjes. Die schijnen op de jongeman, als hij de hyena’s voert die om hem heen cirkelen, hun ogen gefocust op de door hem meegebrachte rieten mand die tot de nok toe gevuld is met lappen vlees.

Dat kost natuurlijk wel het nodige; iedere dag is Abbas naar eigen zeggen zo’n 100 dollar (85 euro) kwijt aan vlees. Maar dat wordt deels terugverdiend, want elke toerist betaalt 100 bir (ongeveer 4 euro) voor het zelf voeren van de hyena’s. Vanaf een spies, of voor wie durft, rechtstreeks uit de mond.