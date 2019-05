In de nieuwe Duurzame 100 staan burgers centraal

Zet een energiecoöperatie op voor groene stroom, mobiliseer buurtgenoten om dat stuk natuur in de buurt te redden, ga de voedselverspilling tegen met een eetclub. Er zijn in Nederland duizenden van dit soort duurzame initiatieven. Burgers die als vrijwilliger het heft in eigen handen nemen. Terwijl politiek en overheden soms eindeloos steggelen over welke maatregelen, beginnen deze mensen gewoon.

Na tien edities van de lijst met de invloedrijkste duurzame doeners en denkers, pakt Trouw de elfde editie anders aan: het wordt een lijst van zulke burgerinitiatieven, de ‘Duurzame 100 van onderop’. Niet omdat invloed niet meer belangrijk zou zijn, maar om nu de andere kant van die veranderende maatschappij te laten zien. Lezers kunnen daarbij helpen (zie kader).

Onbekend terrein

Compleet onderzoek naar de duurzame beweging van onderop is er niet. “Het is niet haalbaar dat voor heel Nederland in kaart te brengen”, constateert Arjen Buijs, onderzoeker aan Wageningen University & Research. Buijs inventariseerde met collega’s de groene projecten, op het gebied van landbouw en natuur, in een aantal gemeenten en wijken. “We telden er tientallen per plaats, in één relatief kleine gemeente zelfs 61. Dat er in heel Nederland duizenden van zulke initiatieven zijn, staat buiten kijf.”

Dat heeft volgens Buijs verschillende oorzaken. “Nederland is altijd sterk geweest in vrijwilligerswerk en de laatste jaren groeit ook het aantal groene initiatieven. Dat is een beweging van onderop. Daarnaast speelt de terugtrekkende overheid een rol. Er wordt meer aan burgers zelf overgelaten.”

De motieven van mensen om een groen plan uit te gaan voeren, zijn divers. “Soms uit onvrede of boosheid, vaker zijn de motieven sociaal en moreel. Mensen willen de sociale cohesie in hun omgeving vergroten of willen bijdragen aan een duurzamer samenleving of allebei.”

De projecten gaan van heel klein – zoals een moestuin in de buurt aanleggen – tot groot. Buijs: “Een omvangrijk project is Mooi Binnenveld, het herstel van een strook natuur in de Wageningse uiterwaarden, gefinancierd met 400.000 euro uit crowdfunding. Sommige initiatieven hebben een voorbeeldfunctie en groeien uit, zoals de voedselbossen of de ‘tiny forests’, het aanplanten van kleine bosjes in de stad. Andere hebben vooral een sociaal effect en zijn minder in ‘vierkante meters groen’ uit te drukken.”