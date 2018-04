In de Donaudelta zijn de mini-aalscholvers niet te missen

Volwassen dwergaalscholvers zijn in de zomer iets zwarter, al kan hun borst groenig glanzen. Bovendien hebben ze een bescheiden kuifje. Op de foto zit een jong van bijna een jaar oud.

Dwergaalscholvers zag ik voor het eerst toen ik op mijn negentiende uit een stapvoets rijdende trein sprong in voormalig Joegoslavië. De trein boemelde langs een bladstil meer tussen blauwige bergen. Ik vond het zo mooi dat ik de gok waagde. Ik had voorraad bij me voor twee dagen en ben na die twee dagen langs het spoor gaan lopen tot ik bij een dorp kwam. Ik aarzelde een tijdje voor een spoortunnel, maar ben er zonder fysieke gevolgen doorheen gelopen.

Mooiste plekken

Het meer in kwestie staat nog steeds in mijn top-3 van mooiste plekken. Het zal intussen wel verdwenen zijn onder mega-hotels of drooggelegd zijn voor landbouwgrond. Maar destijds wemelde het er van de dwergaalscholvers, en ook van de ijsvogels en waterspreeuwen.

Later zag ik dwergaalscholvers ook in Azië, maar van de Europese vogels broedt het leeuwendeel in Roemenië, vooral in de Donaudelta, waar ik met een groepje Trouw-lezers rondneus. De schattingen lopen uiteen van 4000 tot bijna 9000 broedparen.

In de Donaudelta waar we op Trouwlezersreis zijn, kunnen we ze niet missen. Ze flappen over of ze rusten op een paal, beducht voor verrekijkers en camera's, wat de indruk wekt dat er op ze gejaagd wordt, al mag dat officieel niet. Maar sinds de val van dictator Ceausescu is de grens tussen wat je niet mag en wat je niet doet enigszins vervaagd.

Dwergaalscholvers broeden in kolonies, vaak broederlijk naast reigers en grote aalscholvers. Die grote zitten op de buitenste en hoogste nesten, de dwergen broeden dieper in het struikgewas en soms op de grond in het riet.

