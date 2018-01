In de burger voor flexitariërs zit koe en oesterzwam

Vleesvervangers zijn er al genoeg, moet Jan Willem Bosman Jansen van Green Recycled Organics gedacht hebben. GRO maakt al vegetarische producten, waaronder paddestoelenragouts voor kroketten en bitterballen. Helaas is slechts 10 tot 15 procent van de consumenten volgens het bedrijf te porren voor een volledig vegetarisch dieet. Om ook de overige 85 procent over te halen duurzamer te kiezen, bedacht het bedrijf de Blended Burger, die voor de helft bestaat uit melkrundvlees en voor de helft uit oesterzwammen.

GRO huurde chefkok Jean Beddington in voor de smaak en consistentie van de burger. De beste verhouding van paddestoelen en vlees bleek 50 procent van beide te zijn. Door de vlezige smaak en structuur van de oesterzwammen hoeven er relatief weinig kruiden en smaakversterkers aan de burger te worden toegevoegd.

De oesterzwammen worden gekweekt op koffieprut

De oesterzwammen worden gekweekt op koffieprut, een initiatief waarmee GRO al jaren hoge ogen gooit in termen van circulariteit. GRO haalt koffieprut op bij horecabedrijven en laat er paddestoelen op groeien, die het vervolgens weer aan dezelfde bedrijven levert. Zo rijden er bijna nooit lege vrachtwagens.

Een prettig leven gehad Voor het vleesgedeelte van de Blended Burger werkt GRO samen met Hollands Melkrund. Melkrundvlees is duurzamer dan vlees van koeien die alleen voor het vlees worden gehouden, omdat vleesrunderen alleen worden gevoed, en dus mesthopen produceren en methaan uitstoten, voor entrecote of biefstuk. Melkveerunderen hebben een groot deel van hun leven melk gegeven. Hollands Melkrund claimt dat de dieren een prettig leven hebben (gehad). Er is alleen milieuwinst als consumenten de Blended Burger kopen als ­alternatief voor vlees, niet als alternatief voor een vegaburger Kirsten Palland, Milieu Centraal Experts vinden de Blended Burger milieuvriendelijker dan een volledige vleesburger, maar minder milieuvriendelijk dan een vegaburger. Er is alleen sprake van milieuwinst als consumenten de Blended Burger kopen als ­alternatief voor vlees, niet als alternatief voor een vegaburger, zegt Kirsten Palland van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Het is wel belangrijk dat een vegaburger geen melk of kaas bevat, want dat drukt de milieuwinst weer.

Hapklare vergelijking Roline Broekema van Blonk Consultants heeft verhelderende cijfers tot haar beschikking. “Een kilo vleesvee uit Ierland veroorzaakt 39,4 kilo CO2-uitstoot, een kilo melkvee uit Nederland 11,1 kilo. Deze cijfers reiken tot de slacht en zijn exclusief distributie, ­retail, verpakking, bereiding en consumptie. Inclusief deze fasen en de verliezen die in dit stuk van de keten plaatsvinden, kost een kilo vleesrund 55 kilo CO2. Een kilo champignons veroorzaakt slechts 1,7 kilo CO2-uitstoot.” Ontwerpster Babette Porcelijn, auteur van het boek ‘De verborgen impact’ en nummer 73 in de Duurzame 100 van Trouw, vertaalt deze cijfers in een hapklare vergelijking. “Een typische Nederlandse hamburger bestaat voor 65 procent uit vlees van melkvee en voor 35 procent uit vleesvee, dan kom je uit op ruim 20 kilo CO2-uitstoot per kilo hamburger. De Blended Burger zit daar met 6,4 kilo uitstoot beduidend onder.” Palland benadrukt dat een Blended Burger met 125 gram zwaarder is dan een hamburger, die meestal 100 gram weegt. Voor de milieu­belasting van de hamburger hanteert ze 17 kilo CO2-uitstoot per kilo vlees, vanwege een hoger aandeel melkvlees in de burger. De milieubelasting van de champignons, die waarschijnlijk vergelijkbaar is met die van oesterzwammen, is volgens Milieu Centraal met 3,7 tot 4,1 kilo CO2-uitstoot per kilo juist hoger dan de schatting van Broekema. Palland komt zo uit op 9 kilo CO2-uitstoot per kilo Blended Burger. “Als je de hamburger laat staan en in plaats daarvan een Blended Burger eet, dan bespaart dat 575 gram CO2.

Dieren leven langer Dat maakt de vleeshamburger per portie anderhalf keer klimaatbelastender dan de Blended Burger. Ter vergelijking: een vegaburger ­levert slechts 2,6 kilo CO2-uitstoot op per burger, een portie peulvruchten 1,3 kilo.” ‘Gewone’ koeien leven gemiddeld 3,1 jaar, biologische gehouden koeien 4 jaar. Kirsten Palland Dan is er nog het verschil tussen ‘gewoon’ en biologisch vlees. Als de burger van GRO voor de helft uit biologisch vlees zou bestaan, zou dat dan beter zijn voor het milieu? Ook dat is niet zonder meer te zeggen. Biologisch vlees heeft een hogere klimaatimpact en dat komt vooral omdat de dieren langer leven, zegt Bart van Opzeeland van Milieudefensie. ‘Gewone’ melk- en vleeskoeien worden na vijf jaar geslacht, koeien van biologische boeren ­leven veel langer. Volgens Palland valt dat ­verschil wel mee: ‘gewone’ koeien leven gemiddeld 3,1 jaar, biologische gehouden koeien 4 jaar.