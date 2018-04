In aantocht: een financiering die huiseigenaren zonder kosten van het gas af helpt

Het gaat om 14 woningeigenaren, die wonen binnen een blok van 97 huurhuizen. Om ze te laten toehappen krijgen ze een aantrekkelijk, kant en klaar aanbod. Technisch én financieel.

Een bouwbedrijf komt muren en vloeren isoleren en legt een nieuw, elektrisch energiesysteem aan. Bedrijven schieten de benodigde tienduizenden euro’s voor. Het hele huis wordt volledig duurzaam, waardoor de energierekening verdwijnt. Huiseigenaren blijven daarna hun oude maandlasten betalen, maximaal zoveel als de oude energienota. Die betaling gaat niet meer naar een energiebedrijf, maar terug naar de bank. Zo wordt stapsgewijs de investering in de zonnepanelen, isolatie en duurzame pompen afgelost.

Als het experiment slaagt wordt een dreigende blokkade weggenomen voor woningcorporaties die aardgaspijpen willen weghalen bij hun woningvoorraad in inmiddels versnipperde buurten. Dat gebeurde de afgelopen jaren doordat corporaties een deel van hun woningvoorraad verkochten. Huurhuizen én koophuizen wisselen elkaar steeds vaker af in straten en zijn meestal aangesloten op een en dezelfde gasleiding. Corporaties die van het gas af willen, zien dat als belemmering. Ze hebben ook met de bewoners van koopwoningen te maken.

Onmisbare steun

Dreigend probleem is nu dat een enkele woningeigenaar duurzaamheidsplannen van een woningcorporatie kan frustreren. Een huiseigenaar mag vooralsnog zelf beslissen of, wanneer en hoe deze met aardgas stopt. Voor corporaties is hun steun feitelijk onmisbaar. Als ze niet meedoen kan het aardgasnet niet verdwijnen. Ook dreigen ‘energielekken’. Alle huizen samen, op dezelfde wijze energieneutraal maken ziet er bovendien mooi uit, aldus Woonhaard.

Onder aanvoering van voormalig PvdA-leider Samsom breken bedrijven, milieuclubs en overheden zich het hoofd over aardgasloos wonen. Deze zomer willen ze afspraken presenteren in een Klimaatakkoord. Elektrisch, groen gas, of een warmtenet, dat verschilt per wijktype. De werkelijke overstap staat of valt met deelname van bewoners en financiering. “Het blijft een complexe opgave, technisch en sociaal”, zegt een Liander-woordvoerder. Op een eerste nationale trainingsdag konden gemeenten zich deze week voorbereiden.