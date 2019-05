Ik wil verantwoord consumeren. Moet ik dan biologisch gaan eten?

Het gaat niet bepaald in sneltreinvaart, maar Nederlanders eten steeds meer biologische producten. De afgelopen tien jaar nam het bedrag dat we eraan besteden ieder jaar toe, in 2017 bijvoorbeeld met 5 procent. ‘Biologisch eten is milieuvriendelijk en gezond’, prijst een grote biowinkelketen aan. Dat is natuurlijk mooi. Maar betekent het dat biologisch eten dus leidt tot een duurzamere levensstijl?

“Ik zou zeggen van wel”, reageert Miriam van Bree, ‘manager kennis & innovatie’ bij de biologische ketenorganisatie Bionext. “Biologische voedselproductie legt weinig druk op de omgeving. Het is gericht op een gezonde bodem, die niet wordt uitgeput. Dieren in de biologische landbouw kunnen lekker naar buiten en hebben meer rust en ruimte om hun natuurlijke gedrag te vertonen.”

Hanneke Muilwijk, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving nuanceert: “Het ligt er maar aan wat je verstaat onder ‘duurzaam’. De een denkt dan vooral aan dierenwelzijn, een ander misschien aan pesticidengebruik. Maar je kunt ook kijken naar uitstoot van broeikasgassen, naar landgebruik of de aanblik van het landschap. Op al die zaken heeft voedselproductie invloed. Maar ze kunnen onderling op gespannen voet met elkaar staan. Vrijeuitloopvarkens kunnen bijvoorbeeld meer natuurlijk gedrag vertonen, maar ze leveren ook meer ammoniak op, wat nadelig is voor de natuur. Als consument kun je bepalen wat je belangrijker vindt, en daar invloed op uitoefenen door te kiezen voor bepaalde producten.”

Niet gezonder

De vraag naar biologische producten stijgt sneller dan de productie ervan, constateerde ABN Amro vorige week in een rapport over de biosector. De bank ondervroeg 300 consumenten, en de bijna de helft van hen dacht dat biologische producten gezonder zijn dan gangbare. Dat is een misverstand, zegt Corné van Dooren van het Voedingscentrum. “In het algemeen is niet aangetoond dat biologisch voedsel gezonder is dan gangbaar voedsel. Onderzoek naar individuele producten laat zien dat biologische producten in het algemeen minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten en soms minder nitraat dan gangbare producten. Maar zowel reguliere als biologische producten zijn veilig in gebruik.”

Dat biologisch eten gezonder is, is inderdaad nooit aangetoond, weet Miriam van Bree van Bionext. “Het is ook lastig te onderzoeken. Dan zou je lange tijd twee groepen mensen moeten volgen die alleen van elkaar verschillen in wel of niet biologisch eten. Maar wie biologische producten kiest, leeft sowieso vaak bewuster en gezonder. Wel is bijvoorbeeld aangetoond dat biologische melk meer omega 3 bevat dan melk van koeien die op stal staan.”