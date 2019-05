Ierse kalveren op weg naar Nederland worden geschopt en geslagen, zegt dierenorganisatie

De Nederlandse dierenorganisatie ­Eyes on Animals dient een aanklacht in tegen de rustplaats voor veetransporten in het Franse Tollevast. Waarnemers van de organisatie hebben gezien hoe op de rustplaats, die over een erkenning door de EU beschikt, kalveren worden mishandeld.

De dieren worden in Tollevast uitgeladen uit vrachtwagens die vanuit Ierland per veerboot zijn aangekomen in de haven van Cherbourg. Volgens de Europese wet moeten veetransporten op gezette tijden pauzeren en de vervoerde dieren te drinken geven. Dat kan onder meer in Tollevast. Medewerkers van Eyes on Animals constateerden tijdens een driedaagse inspectie afgelopen maart dat kalveren op de rustplaats werden geslagen, geschopt en aan hun oren getrokken. Foto’s ervan zijn gepubliceerd in een rapportage die de dierenorganisatie vandaag presenteert.

Niet alleen op de rustlocatie worden de Europese regels volgens Eyes on Animals geschonden. Ook voldoen de vrachtwagens waarin het vee wordt vervoerd niet aan de eisen. Weliswaar is er drinkwater voor de dieren aan boord, maar er zijn zuigspenen gemonteerd die ongeschikt zijn voor kalveren, omdat ze bedoeld zijn voor biggen. Verder zouden sommige chauffeurs zich niet houden aan de rij- en rusttijden.

Het is een schande dat zulke jonge, speelse en nieuwsgierige dieren op zo’n erbarmelijke manier gehouden mogen worden en nooit buiten komen Eyes on Animals

Mesterijen Eyes on Animals controleerde vorige maand 23 vrachtwagens die vanuit Ierland aankwamen in Frankrijk. Zij vervoerden kalveren die tussen de 17 en 30 dagen oud waren, naar mesterijen in Spanje en in Nederland. Op de twee Nederlandse meste­rijen, in Gelderland, constateerde de dierenorganisatie geen overtredingen van de Europese regels. Toch stelt ze dat de leefomstandigheden er ‘totaal onacceptabel’ zijn. “De kalveren worden na een lange reis in kleine individuele hokken geplaatst met harde houten roostervloeren zonder stro, zaagsel of enige vorm van verrijking. Het is een schande dat zulke jonge, speelse en nieuwsgierige dieren op zo’n erbarmelijke manier gehouden mogen worden en nooit buiten komen.” Eyes on Animals zal de autoriteiten in Ierland, Frankrijk en Nederland informeren over de geconstateerde misstanden. Ook begint de organisatie vandaag een petitie waarin ze pleit voor een verbod op het transport van jong vee dat nog afhankelijk is van moedermelk.

