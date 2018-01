Ibissen zijn de antihelden van Sydney

De Australische witte ibis - totaal niet verlegen, een beetje zoals de stadsduif in Nederland - lijkt op een uit de kluiten gewassen lepelaar: lange poten en een enorme snavel. De beesten scharrelen naarstig rond in stadsparken en terrassen, vooral in Sydney en Brisbane, op zoek naar restjes voedsel.

Ook op het drukke terras van restaurant Metro St. James in Sydney lopen de ibissen rond, wachtend op een maaltijd.

Ze worden er steeds beter in hun eten bij elkaar sprokkelen in de stad en vallen daarom meer op John Martin, ecoloog bij de Royal Botanical Garden in Sydney

"Soms gebruiken we waterpistooltjes om ze wat af te schrikken", zegt manager Antoine Bienvenu. Voor veel Australiërs is het beest een doorn in het oog. Ze springen op tafel, gooien glazen om, pikken vuilniszakken open en stelen de fish and chips uit je hand. Maar toeristen zijn vaak wél wildenthousiast om ineens zo'n grote vogel middenin de stad aan te treffen en gaan er graag mee op de foto.

Sinds een jaar of twintig wonen de vogels in Australische steden. Hun oorspronkelijke habitat in de wetlands droogde uit door landbouw en zoetwaterwinning. Ze worden er steeds beter in hun eten bij elkaar sprokkelen in de stad en vallen daarom meer op, zegt John Martin, ecoloog bij de Royal Botanical Garden in Sydney. Martin: "Ook vanwege hun grootte maken ze het lastig voor zichzelf en jagen ze stadsmensen soms ten onrechte angst aan."

De Bin Chicken eindigde onlangs als tweede in de competitie 'Bird Of Australia' en lijkt zich te transformeren tot antiheld. Martin: "Echt Australische humor om te stemmen op een vogel waarvan niemand houdt. Maar de witte ibis heeft het goed in onze steden en gaat hier voorlopig niet meer weg. De beste optie is dus om van het beestje te leren houden en zijn waanzinnige aanpassingsvermogen te waarderen."