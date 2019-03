Huizen, het vliegveld en zonneparken: Flevolandse boeren leveren komende jaren veel grond in

Als alle plannen voor woningbouw, de aanleg van zonneparken en de uitbreiding van vliegveld Lelystad doorgaan, moeten boeren in Flevoland de komende jaren flink wat grond inleveren. Volgens Wageningen Economic Research gaat er tot 2040 zo’n 10.000 hectare aan landbouwgrond verloren in de Flevopolder. Dat is ongeveer 10 procent van de daar beschikbare boerengrond.

De provincie Flevoland is, als relatief nieuwe polder, nog een van de weinige stukken land waar steden zogeheten uitlegwijken kunnen bouwen, woonwijken die buiten de bestaande bebouwde kom zijn gepland. Vooral Almere, Lelystad, Dronten en Emmeloord hebben behoefte aan uitbreiding. Tussen 2025 en 2040 is voor duizenden hectares grond nodig voor woningbouw en de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Voor een eventuele uitbreiding van de luchthaven van Lelystad is tussen de 500 en 1000 hectare nodig. De aanleg van zonneparken vergt naar verwachting een vergelijkbare hap uit de, nu nog, boerengrond.

Wat het inleveren van agrarisch grondgebied precies betekent voor boeren is per situatie verschillend, zegt onderzoeker Theo Vogelzang. “Sommigen zullen worden uitgekocht, anderen zullen wellicht stoppen of verhuizen. Ik kan me ook voorstellen dat boeren weliswaar geen eigenaar meer zijn van hun grond maar toch blijven en een ander verdienmodel vinden voor de nieuwe bestemming van dezelfde grond.”

Het gebied behoort tot de belangrijkste agrarische streken van Nederland

Als gevolg van de inpolderingsgeschiedenis van de provincie is een relatief groot deel van de landbouwgrond in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Volgens de onderzoekers blijven boeren en tuinders wel de belangrijkste grondgebruikers in de provincie Flevoland, waar ook de Noordoostpolder onder valt.

Het gebied behoort tot de belangrijkste agrarische streken van Nederland. De grondprijzen zijn er hoog, de omzet is er gemiddeld ook hoog, maar die levert volgens de onderzoekers uit Wageningen niet per se meer inkomsten op voor boeren. Dit omdat de kosten er per hectare ook hoog zijn.

Behalve het verlies aan grond, constateren de onderzoekers dat ook bodemdaling en klimaatverandering het boerenbestaan in de provincie bedreigen. Daardoor neemt ‘het risico op opbrengstverliezen toe in de akkerbouw, tuinbouw en uiteindelijk ook in de melkveehouderij in Flevoland’, zo schrijven de onderzoekers.

