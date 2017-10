Huiveringwekkend: in driekwart van de potjes honing zit bijengif

In driekwart van de honing wereldwijd zitten resten van ‘bijengif’. Het gaat om omstreden bestrijdingsmiddelen die voor sommige teelten in de EU al niet meer mogen worden gebruikt. De concentraties zijn niet zo hoog dat ze gevaarlijk zijn voor mensen, maar vaak zijn ze dat wel voor bijen en tal van andere insecten.

Zwitserse onderzoekers hebben 198 honingmonsters onderzocht. De honing is tussen 2012 en 2016 door vrijwilligers verzameld bij lokale imkers op alle continenten van de wereld, uitgezonderd Antarctica.

Het wetenschappelijke tijdschrift Science publiceert het Zwitserse onderzoek. Nederlandse experts noemen de uitkomsten schokkend. “Het is een huiveringwekkend beeld dat uit deze studie naar voren komt”, zegt Frank Berendse, oud-hoogleraar natuurbeheer in Wageningen en mede-auteur van een Europese studie naar het effect van deze pesticiden op insecten. Toxicoloog Henk Tennekes, die al in 2009 publiceerde over de risico’s van deze groep pesticiden (neonicotinoïden), zegt dat de studie laat zien “dat er op mondiaal niveau een voor insecten giftig landschap ontstaat”.

Inmiddels wereldwijd Hoewel het aantal onderzochte monsters beperkt is, toont de studie dat neonicotinoïden inmiddels wereldwijd in honing zitten. Uit het onderzoek blijkt dat in bijna de helft van de honingmonsters de concentraties de veilige grens voor blootstelling aan insecten zijn overschreden. Onderzoekers van de Universiteit van Neuchâtel vonden neonicotinoïden in 75 procent van de monsters. In 45 procent van de honing vonden ze sporen van twee of meer van dit soort pesticiden. In ongeveer twintig monsters vonden ze zelfs vier of vijf verschillende neonicotinoïden. De groep van pesticiden is al veel langer in opspraak. Van neonicotinoïden, die op grote schaal in de landbouw worden ingezet om plaagdieren te bestrijden, is bekend dat ze zelfs in zeer lage doses grote effecten hebben op organismen waarvoor het gif helemaal niet is bedoeld. Bijensterfte wordt deels toegeschreven aan het grootschalig gebruik van neonicoti¬noïden. Het gebruik in de EU is sinds 2013 ingeperkt. De pesticiden mogen alleen nog worden toegepast in teelten die voor bijen niet aantrekkelijk zijn. In Frankrijk zijn de neonicotinoïden vanaf 2020 verboden. De stoffen hebben grote effecten op voed­sel­zoek­ge­drag, oriëntatievermogen en eiproductie van insecten

Zenuwgif Twee jaar geleden publiceerden de gezamenlijke Europese Akademies van Wetenschappen een onderzoek waaruit bleek dat naast bijen veel andere wilde bestuivers gevaar lopen door de nieuwe pesticiden, zoals vlinders, hommels en zweefvliegen. De stoffen, die werken als een zenuwgif, hebben grote effecten op voedselzoekgedrag, oriëntatievermogen en eiproductie van insecten. Er is in de studie geen honing uit Nederland onderzocht. Wel uit België, waar in een monster alle vijf onderzochte neonicotinoïden werden gevonden. Opgeteld bereikte de concentratie in het Belgische monster bijna 40 procent van de grens voor menselijke consumptie die in de EU geldt. Zelfs in honing op Curaçao werden neonicotinoïden aangetroffen. Eén monster uit Duitsland overschreed de norm voor menselijke consumptie, maar een andere honing uit dit land bleef er ver onder.