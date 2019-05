Huis verduurzamen? Veel woningbezitters wachten eerst op duidelijke overheidsplannen

Omdat nog onduidelijk is wat de overheid gaat doen om het verduurzamen van huizen te stimuleren, wachten huiseigenaren met zelf actie ondernemen. Bijna de helft van de huiseigenaren wacht af met welke regelingen de overheid komt, zo meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) donderdag op basis van eigen onderzoek.

Lees verder na de advertentie

43 procent van de 1500 ondervraagde huiseigenaren zegt in dat onderzoek de komende vijf jaar niets te gaan doen om het huis energiezuiniger te maken. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat de overheid moet bijspringen voor investeringen in isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp, en wacht dus op actie vanuit de overheid.

Terugverdienen Daarnaast verwachten eigenaren dat verduurzamen in de toekomst goedkoper zal worden – nog een reden om voorlopig niets te doen. Ruim een derde van de ondervraagden is bovendien bang dat investeringen in verduurzaming onvoldoende zijn terug te zien in een waardevermeerdering van het huis. Volgens het Nibud kan het in veel gevallen juist andersom werken: geen investeringen in verduurzaming zorgt ervoor dat het huis minder waard wordt. Bovendien leiden energiebesparende maatregelen tot een lagere energierekening. In veel gevallen worden de kosten voor verduurzaming meer dan terugverdiend door de structureel lagere maandrekening, aldus de budgetvoorlichter. Dat geldt vooral voor huizen die niet zo duurzaam zijn, dus met een energielabel van D of lager. Probleem hier is dat veel mensen niet eens weten wat voor energielabel hun huis heeft – 43 procent van de ondervraagden moet het antwoord op die vraag schuldig blijven. Daarnaast is het zo dat financieel zwakkere huishoudens vaker een huis hebben met een slechter energielabel. Zij zouden dus gebaat zijn bij verduurzaming omdat er veel winst te behalen is, maar ze hebben daar het geld niet voor.

Duidelijkheid Ook jongeren ontbreekt het vaak aan voldoende geld, maar zij zijn wel meer bereid om te investeren zonder dat zij zeker willen weten dat de investering wordt terugverdiend. Bij ouderen is het precies andersom: zij hebben wel de financiële mogelijkheden maar wachten tot zij zeker weten dat hun investeringen rendabel zijn. Het liefste willen huiseigenaren verduurzaming betalen uit eigen spaargeld. Lenen is minder populair, stelt het Nibud. Enthousiasme is er wel voor zogeheten gebouwgebonden financiering. Bij die vorm zijn de lening en afbetaling daarvan gekoppeld aan het huis, en gaat die lening bij verkoop ook over naar de volgende eigenaar. Volgens Nibud-directeur Arjan Vliegenthart toont het onderzoek aan dat de overheid huiseigenaren snel duidelijkheid moet bieden over wat zij kunnen verwachten qua regelingen. “Het Nibud vindt het jammer dat eigenaren door onzekerheid over overheidsbeleid worden gehinderd in het nemen van stappen om verduurzaming te realiseren.” Het onderzoek zou de overheid de mogelijkheid geven voorlichting en advies over verduurzaming te richten op de specifieke zorgen van huiseigenaren, aldus Vliegenthart.

Lees ook:

Het energielabel voor woningen is een hete aardappel Energielabels moeten de woningmarkt verduurzamen, maar niemand voelt zich er verantwoordelijk voor. En het eenvoudige online aanvraagsysteem blijkt makkelijk te saboteren. Wat is zo’n label waard?