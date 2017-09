Hoornaar is niet agressief, maar blijf weg van haar nest

De hoornaar eet vlees - van bijen, vliegen, rupsen, wespen. Ze gaat niet op zoek naar zoetigheid, zoals de gewone wesp als ze eind van de zomer klaar is met het voeden van larven. De hoornaar zoemt dus ook niet hinderlijk rond terrassen of ijsjes. Kom je echter te dicht in de buurt van een nest, dan worden de werksters bepaald onprettig. Dat merkten zier wandelaars in Eindhoven, die werden aangevallen in een park langs de Dommel. Enkelen werden meer dan twintig keer gestoken. Ook een hond moest op de vlucht.

Bij heel veel steken, en zeker op gevoelige plekken zoals hals of gezicht, kan het misgaan. Een slachtoffer kan ook allergisch blijken, daarom moesten de wandelaars nog even in het ziekenhuis blijven. De hoornaar laat niet veel gif achter vergeleken met een gewone wesp, wel meer acetylcholine, een neurotransmitter die de steek extra pijnlijk maakt.

Volgens lokale media rukten allerlei hulpdiensten uit: politiewagens, ambulances, de brandweer en een politiehelikopter. Die laatste was op zoek naar het vierde slachtoffer. Die had zich uit de voeten gemaakt, maar meldde zich later zelf bij het ziekenhuis. De gemeente heeft het wespennest laten verwijderen.

Elf jaar geleden was Eindhoven ook de klos. De route van de jaarlijkse Beekloop liep toen langs een hoornaarsnest. Honderd lopers meldden zich bij de EHBO, twaalf mensen moesten naar het ziekenhuis.

Wespen zijn er in vele soorten, van papierwespen tot graafwespen en galwespen. De hoornaar (Vespa crabro) is de grootste Europese soort.

