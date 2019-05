Hoorn van neushoorn bewerken met gif en kleurstof lijkt effect te hebben tegen stropers

Een neushoorn wordt verdoofd en daarna wordt een gat geboord in de hoorn waar een cocktail worden ingespoten van verf en ectoparasiticiden, een gif om parasieten zoals teken te doden. Zo is de hoorn door de verf onbruikbaar als trofee. Vermalen voor medicijnen, waar vooral Chinezen en Vietnamezen in geloven, is de hoorn dan ziekmakend. Als mensen dit binnen krijgen worden ze erg misselijk, moeten overgeven en krijgen last van stuiptrekkingen. Bij frequent gebruik kunnen de lichamelijke klachten ernstiger zijn, volgens RRP op hun website.

Lees verder na de advertentie

De neushoorns zouden geen last hebben van het inspuiten van de cocktail onder hoge druk in de hoorn

De organisatie zou inmiddels 700 neushoorns zo hebben behandeld. Sinds het begin in 2011 is volgens RRP minder dan twee procent van de dieren dood gegaan, deels door een natuurlijke dood. Dus het zou werken, want in een periode van tien jaar van 2008 tot 2018 zijn er circa 7000 neushoorns gestroopt, die niet met dit middel bewerkt zijn. Op dit moment zijn er nog zo’n 20.000 witte en 5000 zwarte neushoorns in het wild in Afrika. Zonder bescherming zijn de twee soorten in twee decennia uitgestorven.

Het afzagen van de hoorns zoals natuurbeschermers nu doen, blijkt te weinig effectief, omdat stropers de dieren ook doden voor het restje hoorn onder de huid.

De neushoorns zouden geen last hebben van het inspuiten van de cocktail onder hoge druk in de hoorn, die dan wordt dicht geplugd. Binnen een aantal dagen verspreidt de stof zich door de hele hoorn. Omdat een hoorn zichzelf elke drie à vier jaar vernieuwd moet het procedé daarna herhaald worden.

Lees ook: