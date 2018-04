Hoog op het dak wind zoeken kan helpen om flats aardgasvrij te maken

Uit zijn auto tovert Alexander Suma (38) een ingeklapte telescoopladder tevoorschijn. Die ligt er altijd klaar, in de achterbak. Deze trap is voor de ondernemer in duurzame energie wat een mes is voor een slager, of een verrekijker voor een boswachter. Als Suma niet omhoog kan klauteren, is zijn baan moeilijk uit te voeren.

Lees verder na de advertentie

De bovenkant van de vierkante windmolens moet ook nog vol komen te liggen met zonnecellen, elke snipper groene stroom is nodig

Suma stapt binnen in een flatgebouw in de Utrechtse wijk Overvecht. Hij neemt de trap omhoog, daarna de lift naar het hoogste punt. "Ik zal het maar verklappen", zegt hij: "Eigenlijk is dit niets voor mij. Ik heb hoogtevrees." Maar die trotseert hij, en met zijn laddertje beklimt hij het dak.

Het is zijn duurzame droom die Suma, opgeleid als ingenieur, telkens weer op duizelingwekkende hoogte brengt. Hij is de oprichter en directeur van het bedrijf Ibis Power, dat windmolens plaatst op daken van flats en kantoorgebouwen. Geen gewone windmolens, dat is helder. Op het dak van de jarenzeventigflat staat een langgerekte bak. Binnenin zit een draaiende cilinder, die op windkracht elektriciteit produceert.

Tekst loopt door onder de foto

Ontwerp voor een wind- en zonpowernest op een dak. © -

"Een gewone windmolen op een dak zetten, dat lukt van zijn lang-zal-ze-leven niet", zegt Suma. Dat zou onstabiel zijn, gevaarlijk en tegen alle bouwvoorschriften in. Een mini-windmolentje op een dak zetten, dat kan wel. Die zie je ook wel, hier en daar op gebouwen in steden. "Die wekken nauwelijks elektriciteit op", zegt Suma. "Onze missie is: op het dak genoeg stroom opwekken voor alle bewoners die eronder wonen." Het kan, maar dan hebben de huizen wel isolatie nodig en warmtepompen.

Bovendien moet het héle dak vol komen te staan met de vierkante turbines. Een powernest, noemt Suma ze. De bovenkant van de vierkante windmolens moet dan ook nog vol komen te liggen met zonnecellen, elke snipper groene stroom is nodig. "Alleen dan kun je een hele flat ermee voorzien." En nog steeds niet altijd. Als het windstil is, of het flink vriest, moeten de huizen nog steeds stroom van het elektriciteitsnet aftappen.

Gasbuizen weg Bij het nieuwste project moet het lukken om de elektriciteit voor zesenhalf van de tien woonlagen in de flat van het dak af te halen. Het project in Utrecht is vooral nog een bewijsstuk; de stroom is voor één van de woningen in de flat. De vooruitzichten voor Suma zijn in Utrecht Overvecht wel goed, want precies deze buurt is door de gemeente aangewezen om als eerste aardgasvrij te worden. Het gasnet heeft hier zijn beste tijd gehad. Er moeten geen nieuwe gasbuizen komen maar schone energie. Het Ibis Powernest kost 55.000 euro (exclusief installatiekosten). Dat is in zeven tot vijftien jaar terug te verdienen, zegt Suma, afhankelijk van de locatie. "Vlak aan zee gaat het sneller, gezien de windsnelheden, dan nabij midden-Nederland." Ibis Power werkt met zes vaste krachten, op een kantoortje in Eindhoven. De windmolen van het powernest komt uit Taiwan, de opliggende zonnepanelen China. Het bedrijf werkt met een groot bouw- en energieconcern samen voor de installatie op daken. Tekst loopt door onder de foto Er zijn ook bedrijven die zich wagen aan de verkoop van platte windmolenboxen voor op de nok van gewone rijtjeshuizen. © - Suma wijst vanaf het dak van de flat over de huizen en gebouwen. "Die moeten zo snel mogelijk van het aardgas af." Om dat te regelen, moeten alle duurzame technieken en alternatieve energiebronnen worden benut, zegt hij. Bouwbedrijven en gemeenten beginnen dat ook steeds meer door te krijgen. Alle gebouwen en woningen moeten op termijn aardgasvrij worden. Vanwege het klimaatakkoord van Parijs, en om gaswinningsgebied Groningen te verlossen van bevingen. Maar om die omschakeling echt een succes te laten worden, moet er nog wel wat veranderen. De schaal moet omhoog, de kosten omlaag. Bovendien moeten sommige overheidsregels veranderen, zegt Suma. "Officieel telt ons windenergiedak nog als een extra woonlaag. Dat vertraagt processen." Het lastige is ook nog om opgewekte stroom goed te verdelen tussen alle onderliggende woonblokken.

Kustprovincies Behalve in Utrecht staat er nog een testmolen op een dak in Nieuwerkerk aan den IJssel. Nu de aandacht voor klimaatproblemen en 'Groningen' toeneemt, rinkelt de telefoon bij het bedrijfje constant. Heel anders dan tien jaar geleden, toen Suma begon. Hij kwam op het idee toen hij promotieonderzoek deed in Miami, waar de hele dag airco's staan te blazen. Dat zette hem aan het denken. "Het energiegebruik is steden is zwaar vervuilend, dat moet anders." Ook in de Verenigde Staten (New York), de Cariben en Azië ziet hij een afzetmarkt. Ibis Power wil internationaal werken. Suma komt net terug uit Berlijn, waar hij een duurzaamheidsprijs won. Binnenkort moet hij naar de Chinese stad Shenzhen, waar hij ook in de prijzen hoopt te vallen. In Nederland mikt het bedrijf vooral op klandizie in de kustprovincies. Daar staan de meeste energievretende panden. "We tellen er nu al 2.163 geschikte gebouwen", rekent Suma uit. Het nieuwste project komt te staan in Rotterdam. Een powernest moet elk beetje wind dat in de stad waait bij elkaar harken. Kleppen van de metalen ombouw persen de wind daarom zo door de opening dat die een extra zwieper krijgt. "De windkracht versnelt tot 160 procent van de oorspronkelijke kracht", zegt Suma. "Het trechtereffect", noemt hij dat.