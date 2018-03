Honderden gemeenten roepen op tot uitbreiding van het statiegeld

De druk op uitbreiding van statiegeld neemt toe. Volgens een voorlopige telling hebben bijna tweehonderd Nederlandse gemeenten zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie, een Belgisch-Nederlands initiatief dat de overheden van beide landen oproept het zwerfafvalprobleem serieus aan te pakken.

De alliantie pleit voor statiegeld op blikjes en petflesjes. Op 15 maart debatteert de Tweede Kamer over het afvalbeleid.

Het is een beweging van onderen af, vanuit de lokale politiek en de bevolking Math Oehlen, ambtenaar afvalbeleid

Volgens Math Oehlen, ambtenaar afvalbeleid in de gemeente Weert, hebben de tweehonderd Nederlandse gemeenten opgeteld meer dan elf miljoen inwoners. Weert was afgelopen november de eerste gemeente die zich aansloot bij de Statiegeldalliantie. Oehlen houdt sindsdien het draagvlak onder gemeenten nauwgezet bij. “Het is een beweging van onderen af, vanuit de lokale politiek en de bevolking.”

Opmerkelijk verbond Woordvoerder Tom Zoete van de Statiegeldalliantie bevestigt de telling van Oehlen. “Als wij het inwonertal optellen van de gemeenten die zich al officieel hebben aangemeld, komen we uit op ruim 10 miljoen inwoners. Het is hard gegaan.” Ook in België groeit de alliantie: tientallen gemeenten en steden hebben zich aangesloten. Verwacht wordt dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66, milieu) op korte termijn haar visie op het afvalbeleid aan de Tweede Kamer stuurt. Zaterdag nam het D66-congres een motie aan waarin wordt opgeroepen tot uitbreiding van statiegeld. Ook de belangenorganisatie van de Nederlandse visserijsector (VisNed) voegt zich bij de Statiegeldalliantie. VisNed doet samen met milieuorganisatie stichting De Noordzee een oproep tot statiegeld op flesjes en blikjes. Het opmerkelijke verbond tussen een milieugroep en een visserijclub komt volgens beide organisaties voort uit een gemeenschappelijk belang: een schone Noordzee. Zwerfvuil treft vooral dieren die buiten grazen LTO-bestuurder Jeannette van de Ven

Dierenleed Veel zwerfafval eindigt uiteindelijk in zee. Uit een jaarlijkse opruimactie van stichting De Noordzee bleek in 2017 dat op iedere 100 meter strand in Nederland gemiddeld vijf plastic flesjes en negentien doppen van flesjes worden gevonden. Kottervissers op de Noordzee hebben vorig jaar meer dan 200 ton opgevist afval aan land gebracht. De Noordzee en VisNed pleiten daarom voor meer statiegeld. Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland sloot zich afgelopen week aan bij de Statiegeldalliantie. “Zwerfvuil treft vooral dieren die buiten grazen. Als de resten van blikjes en scherpe stukken plastic in maag en darmen terechtkomen of het hart beschadigen, dan betekent dat dierenleed en een kostenpost voor de boer”, aldus LTO-bestuurder Jeannette van de Ven. De Vlaamse boerenorganisatie ABS trad eerder al toe tot de Statiegeldalliantie. De alliantie is opgezet door milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux. Van de 1,5 miljard petflesjes en 1,8 miljard blikjes die jaarlijks in Nederland worden verkocht, belandt een aanzienlijk deel in de natuur. Plastic flesjes en blikjes zijn verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval. Op dit moment wordt in Nederland krap 60 procent van de kleine petflesjes zonder statiegeld hergebruikt. Met een statiegeldsysteem kan naar schatting meer dan 90 procent van de flesjes en blikjes worden gerecycled. De totale kosten van het zwerfafvalbeleid in Nederland liggen rond de 250 miljoen euro per jaar. Het overgrote deel daarvan komt voor rekening van gemeenten.