Hoe zit het nou precies met die mestfraude?

In een land met 12 miljoen varkens, anderhalf miljoen koeien en tientallen miljoenen kippen krijg je daar niet alleen vlees, melk en eieren van, maar ook mest. Tientallen miljoenen kilo’s mest per jaar. De vraag wat er met dierlijke uitwerpselen moet gebeuren, verdeelt boeren, burgers en bestuurders. Vooral vermoedens van fraude zorgen voor een geïrriteerde discussie.

Wat is er aan de hand?

In theorie is het eenvoudig: dieren produceren mest, die boeren op een akker kunnen gooien zodat daar het eten voor mensen en dieren kan groeien. Maar te veel mest op een akker is slecht voor de bodem en het grondwater (en dus de volksgezondheid). Daarom zijn er wettelijke normen voor bemesting. Boeren die meer mest hebben dan er op hun land mag, moeten dit afvoeren. Daar zijn flinke kosten mee gemoeid. De Nederlandse boeren kostte het in 2015 naar schatting 500 miljoen euro. Wie geen zin heeft in een dure legale afzet van zijn mest, zoekt naar goedkopere illegale wegen. Dat is misschien menselijk, maar wel frauduleus.

Dit voorjaar publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een evaluatie van het mestbeleid van de Nederlandse regering. Daarin werd de inschatting opgenomen dat 25 tot 40 procent van de Nederlandse mest ‘in het zwarte circuit’ zou zitten. In het deze maand gepubliceerde Nationaal Dreigingsbeeld 2017 van de politie wordt mestfraude zelfs geschaard onder de noemer ‘georganiseerde criminaliteit’. “Het is relatief eenvoudig om fraude te plegen”, aldus de politie.

Een vorm van fraude is rapporteren dat mest is afgevoerd, terwijl dit in werkelijkheid op het land gebracht is. Dat is misschien goed voor het groeien van de gewassen, maar drinkwaterbedrijven merken de gevolgen: ongeveer vier op de tien winpunten van grondwater bevat te hoge doses meststoffen. Het uitzuiveren daarvan wordt steeds lastiger en dus duurder.