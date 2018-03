Hoe verwarmen we ons huis als de cv-ketel over drie jaar verboden is?

Want deze warmtebron draait volledig op aardgas en produceert dus te veel CO2. De coalitie bestaat uit vijftien partijen. Naast de installatiebranche (Uneto-VNI), zijn bijvoorbeeld ook energiebedrijven (Eneco en Essent) ondertekenaars, maar ook actiegroepen als Greenpeace en Milieudefensie. Hun doel is meer snelheid te maken met verduurzamen. De totale CO2-uitstoot moet in 2030 immers met 49 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990 en de Groningse gaskraan moet dicht.

Rendementseisen Een verbod op de cv-ketel per 1 januari 2021 is wettelijk mogelijk door extra rendementseisen te stellen, denken zij. CV-ketels kunnen alleen aan die verscherpte eisen voldoen als ze hulp krijgen van een op elektriciteit werkende hybride-waterpomp. De CV-ketel draait dan alleen nog op piekmomenten, bijvoorbeeld bij strenge vorst. Zo is de CO2-uitstoot voor verwarming en warm water van gebouwen met 35 procent te verminderen, blijkt uit informatie van Milieu Centraal, die de kosten van een hybride systeem becijferde op tussen de drieënhalf en een kleine zevenduizend euro. Voor goed geïsoleerde nieuwbouw moet worden ingezet op volledig elektrische waterpompen, zo wil de brede coalitie. Dit sluit mooi aan bij de ambitie van Samsom, die vorige week nog in Trouw zei dat nieuwbouw direct aardgasvrij moet worden. Deze warmtepompen halen hun warmte uit de lucht, bodem of grondwater en halveren zo de CO2-uitstoot. De prijs varieert, afhankelijk van de beoogde capaciteit, tussen de 6500 en een kleine 20.000 euro. Probleem: volledig elektrische warmtepompen zijn nu nog zo groot als een Amerikaanse koelkast Ook warmtenetten zijn een beter alternatief dan ieder huis zijn eigen cv-ketel, vinden de ondertekenaars. Nu al zijn veel stadswijken op zo’n warmtenet aangesloten. De energie daarvan komt echter nog vaak van vervuilende industrie. Aardwarmte zou op termijn die rol kunnen gaan overnemen. Nu al is er subsidie mogelijk op warmtepompen, maar daarnaast wil de brede coalitie dat het kabinet vaart maakt met de aangekondigde ‘regeling gebouwgebonden leningen’. Energie-investeringen kunnen huiseigenaren dan afbetalen met in de toekomst te verwachten besparingen op energiekosten. Daarnaast moet verhuur mogelijk worden. Alleen zo is een echte transitie te verwachten. Er zijn nog wel wat hindernissen. Zo moeten er voldoende vakbekwame installateurs zijn, zijn bijvoorbeeld volledig elektrische warmtepompen volumineus (zo groot als een Amerikaanse koelkast) of maken ze lawaai. De ondertekenaars beloven dat ze aan oplossingen werken.