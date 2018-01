Hoe verder na Chinees 沒有 tegen ons plastic?

Maandelijks verscheepte Broeckx Plastic Recycling een paar duizend ton plastic van Esbeek naar China. Nu ligt die export helemaal stil, de opslag zit bomvol. Oorzaak zijn de drastische importbeperkingen die China sinds januari heeft ingevoerd om het milieu te sparen. Alle Chinese importeurs van Broeckx moeten maar afwachten of ze een nieuwe vergunning krijgen. Per maand krijgt Broeckx zo'n 4000 ton plastic binnen. "Het moment nadert dat je moet zeggen: Sorry, wij kunnen niet meer innemen", zegt operationeel manager Fred Hockers.

De Nederlandse recyclebranche zit in de problemen nu China niet langer de vuilnisman van de wereld wil zijn. De afhankelijkheid is groot: in 2016 importeerde China meer dan de helft van al het afval. Het ingevoerde verbod geldt voor 24 afvalsoorten, waaronder ook autobanden, medicijnen, textiel en glas. Voor kunststof en papier gelden strenge eisen - er mag nog maar heel weinig vervuiling tussen zitten. "Een partij met meer dan 0,5 procent vervuiling wordt afgewezen. Denk aan 2 kilo papier of slecht plastic op een baal van 400 kilo", zegt Hockers. "Zo verfijnd zuiveren, dat kan niemand." Met als gevolg dat containers worden teruggestuurd of stranden.

Vorig jaar daalde de export al en moesten we drie keer zoveel plastic verbranden als in 2016. Ben Kras, eigenaar Kras Recycling

Voor marktleider Kras Recycling, gevestigd in Volendam, België en Hongkong, zet het importverbod een streep door 100.000 ton export naar China. "Van onze 45 Chinese importeurs kregen slechts enkele een nieuwe vergunning. Vorig jaar daalde de export al en moesten we drie keer zoveel plastic verbranden als in 2016", zegt eigenaar Ben Kras.

Ook de VS en andere Europese landen hebben grote problemen nu de afvoer naar China is afgesneden. Groot-Brittannië bracht 65 procent van het plastic afval naar China, Ierland zelfs 95 procent. De Britse overheid kiest nu voor deels verbranden, deels begraven.

Bruikbare korrels Nederland verscheepte alleen bedrijfsafval naar China, huishoudelijk afval wordt binnen Europa verwerkt. "Het is niet zo dat het kunststof in China werd gedumpt. China betaalde ervoor en verwerkte het materiaal bijvoorbeeld tot bruikbare korrels", zegt Hockers. Het land had een onstilbare honger naar grondstoffen. Andere landen in de regio, zoals Vietnam, Maleisië of Indonesië, kunnen die afvalstroom niet overnemen. Ook India heeft niet de geavanceerde techniek waarmee China van slecht spul nog iets wist te maken. Heel logisch, dat China deze stap neemt, zegt Dick Hoogendoorn, directeur van de Vereniging Afvalbedrijven. "Ze zetten zelf een circulaire economie op en hoeven ons kwalitatief mindere afval niet." China breidt het eigen recyclingsysteem snel uit. In 2020 wil het 350 miljoen ton binnenlands afval hergebruiken, in 2015 was dat 246 miljoen ton. Ook stimuleert China technologisch onderzoek naar bruikbare materialen. We moeten dit als een kans zien. Laten we investeren in onze ver­wer­kings­ca­pa­ci­teit en de kwaliteit van het afval vergroten. Dick Hoogendoorn, directeur van de Vereniging Afvalbedrijven Voor de Nederlandse branche doet het nu even pijn, zegt Hoogendoorn. Zo dalen de prijzen door het plotselinge overaanbod op de Europese markt. "Maar we moeten dit als een kans zien. Laten we investeren in onze verwerkingscapaciteit en de kwaliteit van het afval vergroten." De gisteren door de Europese Commissie gepresenteerde plastic-strategie is een eerste stap. Europa kan weinig beginnen met ingezameld plastic. "Als Unilever morgen besluit dat al zijn shampoo-flessen voor 25 procent uit gerecycled plastic moeten bestaan, kunnen we dat in Europa nu niet leveren", zei Kras in december bij een rondetafelgesprek van Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Het aandeel hergebruikt plastic in de markt bedraagt 7 procent, zegt Hockers. Geen procent meer dan dertig jaar terug, toen hij in de branche begon. Een verdubbeling zou al enorme winst zijn.