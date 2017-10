Hoe tem ik thuis mijn stroomslurpers?

1. Stekkers eruit Lees verder na de advertentie Elk huis heeft stiekeme stroomverbruikers. Televisies, spelcomputers, muziekinstallaties. Zet je ze uit, dan gaan ze op ‘stand-by’. Ze blijven elektriciteit opsnoepen. Zulk sluipverbruik telt per huis op tot jaarlijks 450 kWh. “Verspilde energie”, zegt Mariken Stolk van Milieu Centraal. Haar oplossing is simpel: trek alle stekkers uit het stopcontact. Het is gedoe, weet Stolk, steeds losse stekkers in- en uitpluggen. “Doe ze daarom zoveel mogelijk samen in een stekkerdoos, met één uitknop”, is haar advies. Zo kan sluipverbruik met driekwart dalen. Slechts enkele apparaten kunnen écht lastig uit, een ingestelde wekkerradio of een deurbel. Met een ver­bruiks­ma­na­ger zie je al snel: aha, toen stond ik te douchen Mariken Stolk van Milieu Centraal

2. Neem een verbruiksmanager Om het eigen stroomverbruik thuis te doorgronden is een verbruiksmanager handig. Dat is een display in de kamer, of een app op je telefoon. Zo’n systeem haalt informatie uit de energiemeter. Daarmee laat hij zien wanneer het stroomverbruik hoog of laag is. “Dan zie je al snel: aha, toen stond ik te douchen”, zegt Stolk. Sommige verbruiksmanagers analyseren en tonen zelfs hoeveel elektriciteit elk los apparaat gebruikt. Die cijfers zijn toch al bekend? Jawel, zegt Stolk, maar dat zijn gemiddelden. Met een verbruiksmanager kun je toch persoonlijke ontdekkingen doen. Dat die lamp op zolder altijd brandt, of dat dat mooie oude stroomkacheltje wel idioot veel energie vraagt. Tekst loopt door onder de video.

3. Vervang de koelkast “Alle beetjes helpen”, zegt Stolk. Tel de energievraag van alle lampen maar eens op, dan blijkt dat verlichting thuis in totaal haast de grootste stroomslurper is. “Neem dus spaarlampen, zet lampen uit.” Maar ho, we moeten ons volgens Stolk ook weer niet blindstaren op besparing met kleine apparaatjes. Eén grotere actie helpt soms veel meer. Kijk eens naar de koelvries-combinatie, gemiddeld de grootste stroomverbruiker thuis. “Fabrikanten maken gelukkig steeds zuinigere exemplaren”, zegt Stolk. Het rendeert dus om de oudere koelvriescombinatie te vervangen. Dat bespaart jaarlijks al snel 200 kWh aan stroomgebruik. De aanschafkosten verdien je terug via de lagere energierekening. Was vaker op 30 graden en op een kort programma. En stop dan ook de trommel goed vol. Mariken Stolk van Milieu Centraal

4. Draai zuinige wasjes Helaas, die truc van de koel-vriescombinatie werkt niet voor de wasmachine of de vaatwasser. Steeds een nieuwe (vaat)wasser kopen heeft weinig zin, want nieuwe modellen in de winkel worden nauwelijks zuiniger dan bestaande exemplaren. Wat nu? Zuinige wasjes draaien. De eco-stand is vaak voldoende voor de reiniging van glazen en borden. Ook bij het wassen van kleding scheelt de spaarstand nogal wat. Stolk: “Was dus vaker op 30 graden en op een kort programma. En stop dan ook de trommel goed vol.” Spaarzaam wassen vermindert het stroomverbruik jaarlijks met zo’n 100 kWh, zowel bij kleding als vaat.

5. Blijf scherp Pas op voor valkuilen, waarschuwt Stolk. Tevreden constateren dat alle zaakjes op orde zijn kan extra verbruik uitlokken. Stel je hangt ijverig overal spaarlampen op, waardoor je de onzuinige douchekop straal vergeet. Of: die zuinige douchekop komt er wél, maar daarna gaan alle gezinsleden doodleuk een kwartier langer douchen. “Blijf scherp”, zegt Stolk, “bedenk wat zinvol is.” De wasdroger de deur uit doen is veel effectiever dan vechten tegen elk restje sluipverbruik. En in een oud huis is isolatie vaak een logischere eerste stap dan direct de jacht openen op stroomvreters.