Hoe stoppen we met plastic? Zo.

Zijn functieomschrijving ontrafelt niet onmiddellijk dat Will McCallum (34) voor Greenpeace de wereldwijde strijd tegen plastic aanvoert. Als head of oceans vallen de wereldzeeën onder zijn takenpakket. Maar in de praktijk vervult hij vooral de rol van luis in de pels van de plasticindustrie. Het heeft iets ironisch, vindt hij. “Eigenlijk zou dat niet mijn taak moeten zijn, aangezien plastic op het land wordt geproduceerd en niets met de zee te maken heeft.”

De Brit schreef het boek, zeg maar gerust handleiding, ‘Hoe je stopt met plastic’. Het puilt uit van de concrete tips en trucs om plastic af te zweren. De kernboodschap: hou het klein, hou het simpel en hou het dicht bij jezelf. Van hulp bij de boodschappenlijst en een bamboetandenborstel tot kledingadvies.

Zelf spreekt hij van een ‘rijzende vloedgolf aan plastic’ die lastig te keren is. Maar helemaal machteloos is niemand. “We kunnen de geschiedenis niet terugdraaien en terugkeren naar een wereld zonder plastic. Ik geloof wel dat we de schade kunnen beperken. Dat is ook onze verantwoordelijkheid. De plasticproductie gaat nog steeds alleen maar omhoog. Bedrijven kiezen vooral goedkopere, en nog giftigere soorten van plastic met weinig aandacht voor de gevolgen.”

McCallum, die jarenlang training gaf aan milieulobbyisten, maakte van gedragsbeïnvloeding zijn vak. Een deel van het boek gaat over de vaardigheid van het actievoeren. Hoe schrijf je vervuilende bedrijven aan? Hoe genereer je succesvol aandacht bij de politiek? Hoe mobiliseer je jouw gemeenschap?

Tijdens een expeditie op de Arctische wateren was McCallum getuige van de buitensporigheid van ons doorgeslagen plasticverbruik. Midden in het schilderachtige landschap van de Noordelijke IJszee, een baken van ongereptheid, dobberde een flitsend roze stuk plastic doelloos in het rond. “Dat was heel ontnuchterend.”

“Klopt. De consument is niet verantwoordelijk voor het milieuleed. Zijn gedrag is het gevolg van de keuzes die de politiek en bedrijfswereld maakten. Die zijn ook geneigd om het plasticprobleem af te schuiven op de consument. Denk aan het betalen voor plastic tasjes of de inzameling van plastic. Maar geen consument krijgt graag een beschuldigende vinger naar zich gewezen, zeker als iedereen hetzelfde doet als jij. Het is dus veel beter om de producenten aan te pakken.”

Wie treft het plasticprobleem het meest?

“De armsten lijden het meest, dat is een constante bij alle milieuproblemen. Vanuit Europa exporteren we bergen plastic afval naar Azië. Van Coca-Cola of Pepsi, tot Unilever: de meest vervuilende bedrijven hebben hun hoofdkwartier in het Westen. We creëren hier een probleem dat we prompt naar de andere kant van de wereld verplaatsen. Daar is de impact een stuk groter. Het is hier dus minder zichtbaar, waardoor de noodzaak tot actie hier minder doordringt.”

Maar plastic staat inmiddels wel op de agenda van westerse landen. Keerpunt was volgens McCallum eind 2015 het besluit van de Amerikaanse president Obama om microbeads aan banden te leggen. Deze plastic bolletjes, niet groter dan sesamzaadjes, zijn onder meer te vinden in allerhande cosmeticaproducten. Obama kreeg daarbij steun van Republikeinen.

Macht van de consument gaat verder dan gewoon geen plastic rietjes kopen Will McCallum

McCallum: “Dat in zo’n giftig politiek speelveld Republikeinen en Democraten zich verenigden rond zo’n milieuthema, was veelzeggend. Het creëerde bewustzijn over de noodzaak tot schone oceanen.”

Ruim twee jaar later tekenden ook 193 landen de VN-resolutie tegen de plastic-vervuiling van de oceanen. McCallum: “Dat zelfs de VN, een orgaan dat zich normaal gezien met het tempo van een tanker voortbeweegt, een eenstemmig geluid laat horen tegen plastic, is een krachtig signaal.” Ook media speelden hun rol. De BBC-documentaire ‘Blue Planet II’ bijvoorbeeld liet zien hoe plastic een ravage aanricht in de natuur en hielp in het ‘populariseren’ van de kwestie.