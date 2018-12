Hoe schadelijk voor het milieu is het eten van vlees nou écht?

Nederlanders krijgen geen goed beeld van de impact dat vlees eten op het klimaat heeft. Daarover zijn Even Geen Vlees en Agri Facts het eens. Maar verder verschillen hun visies als dag en nacht. Actiegroep Even Geen Vlees stelt in een deze week verspreid persbericht: de ‘klimaatimpact’ van vlees wordt stelselmatig onderschat. Stichting Agri Facts, deze week opgericht om “te zorgen dat correcte feiten worden gebruikt voor het land- en tuinbouwbeleid”, meent juist: die impact wordt overdreven en de ‘klimaatwinst’ van minder vleesconsumptie is geringer dan wordt voorgesteld.

Zouden mensen minder dierlijke producten eten, dan levert dat volgens het Planbureau voor de Leefomgeving ‘forse klimaatwinst’ op

Dit staat vast: het consumeren van dierlijke producten zoals vlees en melk draagt bij aan de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Een koe stoot bijvoorbeeld van nature het broeikasgas methaan uit, als gevolg van fermentatie in haar pens. Ook zorgt de aanvoer van veevoeder voor CO2-uitstoot. De grote vraag is: hoeveel broeikasgas moeten we toeschrijven aan de veehouderij?

Kritiek De Nederlandse overheid laat zich in deze kwestie leiden door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat stelt dat de productie van een ­kilo melk in Nederland zorgt voor ongeveer anderhalve kilo CO2. Een kilo kippenvlees zorgt voor iets meer dan 2 kilo CO2, een kilo varkensvlees voor ruim 3 kilo CO2 (en een kilo kaas volgens andere bronnen voor meer dan 8 kilo CO2). Zouden mensen minder dierlijke producten eten, dan levert dat volgens het PBL ‘forse klimaatwinst’ op. Maar volgens Even Geen Vlees rekent het PBL niet goed. Het telt de import van veevoer niet mee, waardoor de CO2-uitstoot te laag wordt voorgespiegeld. “Wij willen betere voorlichting over de werkelijke CO2-uitstoot van dierlijke producten”, zegt ‘Chief Disruption Officer’ Armanda Govers van Even Geen Vlees.

Gering effect Hoho, zegt Agri Facts, het PBL ­rekent niet goed. Het verwart de ­uitstoot van de veehouderij met de ­totale uitstoot van broeikasgas. De klimaatwinst van minder dierlijke producten eten is dan ook niet ‘fors’, maar ‘gering’, zegt melkveehouder John Spithoven, voorzitter van stichting Agri Facts. “Wij hebben het PBL gevraagd om dit te rectificeren.” Het PBL laat weten dat het de klacht van Agri Facts heeft ontvangen. Aan een reactie wordt gewerkt, zegt een woordvoerster. Op de kritiek van Even Geen Vlees wil de woordvoerster niet inhoudelijk reageren. “Maar het staat eenieder vrij ons te bekritiseren.”

Het eten in Katowice Milieuorganisaties hebben ­kritiek op het eten dat wordt geserveerd op de VN-klimaattop in het Poolse Katowice.

De deelnemers (zo’n twintigduizend vertegenwoordigers uit 190 landen) kunnen in het conferentieoord kiezen uit een keur aan dierlijke gerechten: cheeseburgers, gnocchi met Parmezaanse kaas en Parmaham, rundvlees, gerookte ­bacon. En dat terwijl de VN zélf vleesconsumptie betitelt als een ‘urgent probleem’.

“Hoe kunnen we op dit vlak toch zo onbeholpen zijn?”, vraagt Armanda Govers van Even Geen Vlees zich af. Voorzitter John Spithoven van Stichting Agri Facts grinnikt hoorbaar als hij verneemt van het menu in Katowice. “Maar ik ga geen waardeoordeel geven over de keuzes van individuen. Onze stichting is het te doen om de feiten.”

