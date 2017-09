Hoe overleef je een week zonder auto?

Slecht weer, een zware tas of een afgelegen bestemming: mensen vinden gauw een excuus om de auto te pakken in plaats van het ov of de fiets. Maar wat als je geen andere optie hebt? Voor het experiment 'Ditch your keys' leverden automobilisten in Amsterdam hun autosleutels in om een week lang hun routines te doorbreken. De proef is onderdeel van de Europese Mobiliteitsweek (zie kader), een initiatief om duurzaam vervoer te bevorderen.

Het experiment is opgezet door Uber, autodeelplatform Snappcar en de NS. Twintig Amsterdammers deden mee. Ze kregen een businesscard van de NS, drie vouchers voor Snappcar en 275 euro Uber-tegoed. Daarmee is het een koud kunstje om de auto te laten staan, geeft Marieke Verhaar van Uber toe. "Het zijn hoge bedragen. Maar we wilden niet dat deelnemers vast kwamen te zitten door geldgebrek."

Binnenkort volgt een overleg waarin de deelnemers hun ervaringen bespreken met de drie partijen. Die hopen het reisaanbod zo beter te kunnen afstemmen op de wensen van reizigers, die bereid zijn de auto te laten staan. Dat de resultaten dankzij de gulle tegoeden misschien niet helemaal representatief zijn, neemt Uber voor lief. "Dit is een eerste opstapje."

De proef gaat uit van mobiliteit als dienst in plaats van product, een concept dat volgens verkeersexperts de toekomst heeft. Mensen hebben dan geen eigen vervoersmiddelen meer, maar huren, leasen en kopen 'mobiliteit' in. Zo ontstaat er meer ruimte op de weg. Volgens Verhaar liggen er genoeg kansen. Uit onderzoek van het Britse onderzoeksbureau ORB bleek dat 68 procent van de Amsterdammers het reizen met apps als alternatief ziet voor de auto. "Ze staan dus open voor een toekomst zonder eigen auto", zegt Verhaar. "Met goede alternatieven ontstaat er minder drukte in de stad, en meer ruimte voor groen."

Ik wil socialer reizen Deborah Uhlenkamp (25)werkt als riskmanager op de Zuidas Ik deed mee omdat ik mijn routine wil veranderen. Ik wil mijn auto niet wegdoen, maar wel socialer reizen Deborah Uhlenkamp "Ik ben heel verwend. Sinds ik een eigen auto heb, gebruik ik hem overal voor. Zelfs voor de boodschappen om de hoek, terwijl dat prima met de benenwagen kan. En als mijn auto naar de garage moet, regel ik meteen een andere via de ANWB. Ook als ik in het weekend ga stappen, pak ik de auto. Het is gewenning. Je bent zo onafhankelijk. Ik laat er zelfs drankjes voor staan. Mensen wringen zich in de gekste bochten om toch de auto te pakken. Mijn manager komt om 7 uur 's ochtends op kantoor om de file te omzeilen, terwijl hij ook de trein kan pakken. Ik deed mee omdat ik mijn routine wil veranderen. Ik wil mijn auto niet wegdoen, maar wel socialer reizen. Deze week heb ik vooral de trein en Ubers gepakt. Ubers zijn gezellig, ik denk dat ik die vaker ga gebruiken. Een van de chauffeurs vertelde me dat hij een spannende date had met een vrouw. Ik hoop dat ik hem nog een keer tegenkom om te horen hoe het is afgelopen, haha."

Het was even wennen Govert Soeters (27) studeert aan de TU Delft "Wacht, ik zet je even op handsfree. Ik heb net mijn sleutels opgehaald en zit in de auto op weg naar de golfbaan in Wassenaar. Het was wel even wennen deze week. Ik ga altijd met de auto naar college in Delft en naar hockey in Den Haag. Maar door documentaires en gesprekken met vrienden ben ik de laatste tijd iets milieubewuster geworden en minder vlees gaan eten. Dit experiment sloot daar op aan. Ik heb vooral met Ubers en de trein gereisd. Normaal weet je precies hoe lang je erover doet, nu moest ik telkens de afstand naar het station checken. Vijf minuten later kunnen zomaar 25 minuten worden. Toch was ik soms sneller met Ubers en ov dan met de auto. Ik denk wel dat ik duurder uit ben geweest dan met de auto. Aan Uber heb ik ruim 200 euro uitgegeven en aan Snappcar 120. Ik denk niet dat ik hierna vaker het openbaar vervoer ga gebruiken, maar ik ga wel op zaterdag mijn eigen auto aanbieden op Snappcar. Dat is heel makkelijk. En het is beter om een auto te delen." Ik geloof heilig in gemengde mobiliteit waarbij je gebruikmaakt van Greenwheels, deelfietsen en Ubers

Ik doe mijn auto weg Bart Veldhuis (38) heeft eigen IT-adviesbedrijf "Ik geloof niet meer in het bezitten van een eigen auto. Deze manier van reizen wordt voor mij het nieuwe normaal. Ik geloof heilig in gemengde mobiliteit waarbij je gebruikmaakt van Greenwheels, deelfietsen en Ubers. Het zou heel goed voor de stad zijn als meer mensen dit zouden doen. Ik ga mijn auto op Marktplaats zetten. Ik heb klanten door het hele land en ben veel onderweg, dus ik was benieuwd hoe het zou gaan. Uiteindelijk ging het heel goed. Al had ik wel mazzel met mijn afspraken deze week, met klanten op Hoog Catharijne en vlakbij Hollands Spoor in Den Haag. Ik heb verreweg het meest het ov gebruikt. De intercity die nu om de 10 minuten uit Amsterdam vertrekt, is fantastisch. De enige complexiteit zit 'm voor mij in het plannen. Ik was toch een kwartiertje per dag aan het puzzelen. Nu moest ik drie verschillende apps gebruiken voor NS, Uber en Snappcar. Als er een slimmerik opstaat die daar één app van maakt, zou het helemaal makkelijk zijn."