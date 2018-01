Hoe Nederlandse vissers de slag om het pulsvissen verloren

Toen Europarlementariër Jan Huitema van de VVD dinsdagochtend bij zijn werkkamer in Straatsburg kwam, trof hij op de deur een plakkaat aan: een foto van een Franse visser bij zijn schip in de haven. ‘Wilt u hem redden?’, stond er bij. ‘Dat kan. Als u stemt voor een verbod op pulsvisserij in Europa’. Pulsvisserij is het vangen van platvis, zoals tong en schol, door vissen met stroomstootjes op te schrikken uit de zeebodem.

Voorstanders vinden dat een duurzamere werkwijze dan de traditionele methode, waarbij de vis met ijzeren kettingen (een ‘boomkor’) van de bodem wordt geschraapt. Tegenstanders stellen dat alleen grote visondernemingen het geld hebben om hun schip om te bouwen voor de pulstechniek, en dat de kleinschalige traditionele visser het onderspit zal delven. Bovendien zou de elektrische schok zeedieren doden.

“Bangmakerij van de tegenlobby”, aldus Huitema, die als liberaal geen activistische milieuagenda voert. “Ik hou me liever bij feiten en wetenschappelijk onderzoek.” Uit het onderzoek dat tot nu toe is gedaan, blijkt niet dat pulsvisserij schadelijker is voor de vis en de zeebodem dan de traditionele boomkor. Dus stemde Huitema dinsdag tégen een verbod op de pulsvisserij, net als 239 andere parlementariërs. Maar 401 collega’s stemden vóór. Zij willen vissen met stroomstoten verbieden.

Dreigende faillisementen Dat betekent een zware slag voor de Nederlandse visserijsector, want geen land heeft zoveel vissersschepen met de pulstechniek als Nederland: ruim 80. De vissers hebben daar per schip enkele tonnen in geïnvesteerd. Als de techniek wordt verboden voordat die investering is terugverdiend, dreigen er vissers failliet te gaan. De Nederlandse visserijsector heeft daarom de afgelopen tijd intensief gelobbyd om de pulsvisserij te behouden. Met een tas vol rapporten en rationele argumenten trokken de vissermannen rond. Maandagavond nog vlogen ze twee wetenschappers in naar Straatsburg om de feiten nogmaals te schetsen. De ‘tegenlobby’ antwoordde met plaatjes van vissen die door de bliksem worden getroffen, met de metafoor van pulsvisserij als een ‘massavernietigingswapen’ en met dansende kinderen die stuiptrekkende vissen uitbeeldden. De ‘tegenlobby’ antwoordde met plaatjes van vissen die door de bliksem worden getroffen