Hoe laat je Friesland twee weken lang geen druppel fossiele brandstof gebruiken?

Best een gekke gedachte, hè? Maar op 14 juli wordt die gedachte werkelijkheid, wanneer een deel van de N31 tussen Leeuwarden en Drachten de gehele dag wordt gesloten.

"Gekke ideeën worden vaak werkelijkheid", verklaart projectleider Bouwe de Boer. De optocht vormt het sluitstuk van de twee weken durende Elfwegentocht, die zondag van start ging. Gedurende die periode reizen de Friezen fossielvrij, zonder een druppel benzine of diesel te gebruiken. Voor zover dat kan natuurlijk. "Het is vooral een bewustwordingsproces", aldus De Boer.

Ter stimulatie staan langs alle grote invalswegen naar Friesland fietsen of elektrische pendelvoertuigen klaar op overstapplaatsen. Daarnaast stellen bedrijven elektrische deelauto's ter beschikking, worden particulieren gestimuleerd hun eigen elektrische auto te verhuren aan buurtgenoten en rijden Arriva-bussen twee weken lang op diesel gemaakt van plantaardige afvalolie.

