Hoe kwam de dino ooit van de grond?

Op een dag, 150 miljoen jaar geleden, schreef een dinosauriër geschiedenis. Het was geen vervaarlijk monster als Tyrannosaurus rex, eerder een klein exemplaar dat nogal eens de bomen in vluchtte om aan zijn belagers te ontsnappen. Maar die dag bood ook een hoge boom geen bescherming.

In opperste nood waagde de dino toen maar de gok. Hij spreidde zijn ledematen en sprong. En hij viel niet te pletter, maar zeilde langzaam naar beneden. Met dank aan zijn voorouders die hun donzen poten hadden verruild voor gevederde vleugels.

Dat was althans lange tijd het verhaal. Maar moderne geschiedenisboekjes vertellen een andere versie van die eerste vogelvlucht. De dino klom niet in bomen, hij klapwiekte tijdens het rennen, met vleugels die zich hadden ontwikkeld om mee te pronken of te vechten.

Dat fladderend rennen doen jonge vogels nog steeds, als ze een hellinkje op moeten en wat meer grip op de ondergrond willen houden. Het is veel logischer om dit evolutionaire pad te volgen, luidde de nieuwe theorie. Van klapwiekend hardlopen naar daadwerkelijk opstijgen is immers maar een klein sprongetje.

Tenminste, dat was tot voor kort de heersende gedachte. Inmiddels zijn paleontologen ook daar weer van afgestapt. De evolutie van de vogelvlucht verliep chaotisch, schijft Steve Brusatte van de Universiteit van Edinburgh in vakblad Science.

“Om eerlijk te zijn: we weten het niet”, licht Brusatte desgevraagd per e-mail toe. “We weten dat vogels afstammen van de dinosauriërs. Maar hoe die evolutie gegaan is? We staan met ons begrip ervan aan het begin.”

De oorzaak van deze verwarring zijn, paradoxaal genoeg, de vele fossielen die de afgelopen jaren zijn gevonden. Met name China is een goudmijn gebleken: sinds midden jaren negentig zijn daar duizenden fossielen opgegraven van dinosauriërs met vogeltrekjes. Vleugels, veren, slagpennen, holle, lichte botjes.

Doodlopende zijtakken

“Ooit zagen we de stamboom van de vogels als een vrij rechte lijn. Een evolutie met een duidelijk beginpunt die doorliep naar de moderne vogels”, zegt de Nederlandse paleontoloog Leon Claessens, als hoogleraar verbonden aan het College of the Holy Cross, een universiteit in Massachusetts.

“Nu zijn er vele zijtakken bijgekomen die vrijwel allemaal doodlopen. Maar we weten nog niet precies welke. Het beeld is complexer geworden, maar daardoor ook veel interessanter.”

Aan dat beginpunt is niet veel veranderd. Nog altijd geldt Archaeopteryx - letterlijk: oude veer of vleugel - als de oervogel. Het fossiel is een icoon uit de evolutietheorie. Toen het eerste exemplaar in 1861 werd ontdekt, had Charles Darwin juist zijn ‘On the Origin of Species’ gepubliceerd. Archaeopteryx was een dinosauriër uit de lijn van de theropoden, waartoe ook T. rex en de snelle Velociraptor behoren.

Deze dino met gevederde vleugels gaf voeding aan Darwins idee dat het moderne leven uit primitieve vormen was voortgekomen. “En Archaeopteryx kon vliegen”, zegt Claessens. “Dat staat nog steeds buiten kijf.”

Maar Archaeopteryx stond anderhalve eeuw lang in zijn eentje aan de voet van de stamboom van het vogelrijk. Totdat de rijke Chinese vindplaatsen werden ontdekt en het fossielenbestand uit die periode - late Jura, begin van het Krijt, 130 tot 140 miljoen jaar geleden - begon uit te puilen met theropoden die wel vleugels en veren hadden, maar waarvan niet meteen duidelijk was of ze konden vliegen.

De evolutie bevond zich met allerlei gekke dino’s in een zeer experimentele fase, zegt Claessens. Caudipteryx bijvoorbeeld, die het model had van een pauw, maar dan op hoge poten, en was uitgerust met een imposante verenstaart. Of Microraptor die behalve een flinke staart ook twee paar vleugels had en waarschijnlijk goed kon zweven.

Claessens: “Het was een soort Wilde Westen. Mozaïek-evolutie zeggen we in mijn vak. Dat zie je wel vaker bij overgangsperiodes. Dan is het niet zo dat het ene dier een eigenschap verwerft en dat er later weer andere eigenschappen bijkomen, maar dan loopt het meer door elkaar.

Tijdens de overgang van Jura naar Krijt nam de evolutie een hoge vlucht. Alsof het ene dier een uitvinding deed en de andere dieren dachten: ‘Dat wil ik ook!’ Zo gaat het natuurlijk niet in de natuur, er zit geen gedachte achter evolutie. Maar gevoelsmatig ervaar ik de plasticiteit uit die periode wel zo.”

De belangrijkste ‘uitvinding’ uit de late Jura waren de veren. Vroege dino’s ontwikkelden eerst een donzen vacht, ter isolatie of camouflage. Het dons groeide uit tot veren en kreeg kleurtjes zodat hun eigenaren met de pracht konden pronken. Ook vleugels zijn vermoedelijk in fases geëvolueerd. Wellicht gebruikten de eerste dino’s hun gevederde poten om indruk te maken op hun sekspartners of rivalen. Of vochten ze ermee.

Vanuit een heel andere lijn begonnen de dino’s te krimpen. Eerder genoemde Steve Brusatte uit Edinburgh liet een paar jaar geleden in vakblad Current Biology zien hoe een groep theropoden in diezelfde periode kleiner werd en ook een ander bouwplan kreeg waardoor ze als het ware werden klaargestoomd om het luchtruim te kiezen.

Intussen was elders in het dierenrijk het holle botje uitgevonden. Stevig en toch lekker licht. Dat kwam goed van pas toen de dino’s gingen vliegen, maar het was geen vooropgezet plan. Ook T. rex had holle botten, net als de mens overigens - denk aan de voorhoofdsholtes. Maar nergens is deze ontwikkeling zo ver doorgevoerd als bij vogels.

Claessens: “En dan lijkt het, zeker vanuit ons perspectief, alsof al die lijntjes erop gericht waren dat deze dieren ooit zouden vliegen. Maar je moet het zo zien dat aan de voet van de stamboom van vogels allerlei ontwikkelingen op gang kwamen. Dat er meer vogellijnen ontstonden, allemaal met verschillende fysiologieën en anatomieën, en dat daarvan de meeste doodliepen. Jammer genoeg hebben we van zo’n dode tak zelden meer dan één unieke vertegenwoordiger. Daar zou ik graag meer van willen weten. Zodat we een beter beeld krijgen welke ontwikkelingen het gehaald hebben en welke niet. En waardoor niet.”

