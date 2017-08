Hoe komt een muis in een strop?

Hoe krijgt zo'n muis dat voor elkaar? Hoewel ik over ratten, lemmingen en schorpioenen sterke zelfmoordverhalen heb gehoord, ken ik niemand die een zoogdier zelfmoord heeft zien plegen. In ons onstuitbare verlangen de kroon op andermans schepping te zijn, zoeken wij wanhopig naar kenmerken die ons onderscheiden van andere dieren. Misschien is zelfmoord zo'n kenmerk.

Maar doorgaans delen mensen een sterke overlevingsdrang met andere dieren. Ik geloof niet dat de muis zich met opzet heeft verhangen. Ik geloof ook niet per vergissing, dat het een ongelukje was. Ik denk dat hij daar doelbewust is opgehangen door een ander dier.

Klapeksters en andere klauwieren jagen op grote insecten, hagedissen, kikkers en muizen. Ze hebben geen roofvogelklauwen, maar onhandige zangvogelpootjes. Om hun prooi te slachten, prikken ze hem aan een doorn of, met hun tijd meegaand, aan prikkeldraad. Daar kan zo'n prooi een tijd blijven hangen, als hapje voor later. Soms leeft zo'n opgeprikte prooi nog een tijd; blijft-ie vers! Ik denk dat een klauwier zijn prooi niet hoeft op te prikken, vastklemmen voldoet ook.

Klapeksters zijn als broedvogel verdwenen uit ons land, maar grauwe klauwieren zijn bezig met een glorieuze wederkomst, nadat ze bijna helemaal verdwenen waren. Vanuit hun laatste leefgebied, het Bargerveen, heroverden ze het Drentse heggenland. Afgelopen lente hebben gemeentelijke overheden hier en daar de hagen gerooid met klauwieren en al, daarmee de natuurbeschermingswetten overtredend, maar ondanks de vernietigende inspanningen zijn er weer grauwe klauwieren.

Ik durf te wedden dat deze bosmuis is opgehangen door een grauwe klauwier.

