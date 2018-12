Hoe is het toch in Gerbrand Bakkers tuin in de Eifel?

Afgelopen zomer dacht ik nog weleens terug aan wat mensen tegen me zeiden toen ik dit huis kocht. ‘In de Eifel regent het altijd.’ Dat schrok me niet af, ik vond zelfs dat het wel goed uitkwam, gezien mijn plannen een tuin aan te gaan leggen. Dan is nattigheid wel prettig, vooral ook in de weken dat ik er niet zou zijn. Deze zomer was niet fijn, om het zacht uit te drukken. Ik merkte maar weer eens, en een boer in Zeeland bevestigde het, dat water geven weinig meer doet dan de aanplant in leven houden. Van regen groeien gewassen.

Ik heb afgelopen zomer weinig geplant of verplant en alleen omdat er nog een stukje moestuin vrij was - de rest is inmiddels gevuld met zwarte en rode bessen, frambozen en kruisbessen - zaaide ik heel laat halfslachtig snijbiet. Dat blijkt een groente te zijn die zonder veel hulp van buitenaf domweg doorgroeit, en de helft bleek rode biet te zijn; aan de zaden zie je het verschil niet. Met een beetje geluk eet ik deze herfst dus nog wel een paar keer snij- en rode biet. De bessenstruiken staan er te veel in de zon, ik heb daar niet goed bij stilgestaan, maar desondanks kon ik al twaalf potten zwarte bessenjam maken.

Ik snakte naar regen, maar elke ochtend weer scheen de zon en die bleef dat de godganse dag doen

Ik heb me veel zitten verbijten, ik snakte naar koel weer en regen. Maar elke ochtend weer scheen de zon en die bleef dat de godganse dag doen. Dan is het gazon het eerste wat je opgeeft. In juni heb ik nog een paar keer de sproeier aangezet, maar dat was dweilen met de kraan open. Bovendien gaat gras niet dood: het verdort en wordt geel, maar de wortels sterven niet af. Het is een cosmetisch probleem.

Nieuwe muur Er staat een nagelnieuw vogelvoederstation, omdat het oude omviel vanwege algehele vermolming van de appelboomstronk waarop ik hem gebouwd had. De vogels vinden het prachtig, ze hebben nu ook een drinkbak en de hele zomer door bleven ze komen. Gelukkig verkoopt de Globus in Bitburg altijd mezenbollen en Streufutter. Ik brak een paar wankele stukken van eerder gebouwde terrasmuren af en bouwde en metselde die opnieuw op. De zijtuin ziet er pico bello uit, vooral ook omdat ik er de stoel weghaalde die zo’n vijf jaar geleden het startpunt was van die hele terrassentuin. Dat was best moeilijk, omdat zo’n ding toch een soort sentimentele waarde krijgt. Maar ik geloof dat sentimentaliteit niet een goed gevoel is om je door te laten leiden als je een tuin aan het opbouwen bent. Bovendien staat-ie gewoon ergens anders, weggooien is - voor nu - een stap te ver. De nieuwe muur in de tuin van Gerbrand Bakker. © Gerbrand Bakker Onder de oude perenboom staat hij, met zijn rug naar de nieuwe muur. Eindelijk is het er van gekomen: de muur. Negen meter lengte langs de weg, zes meter haaks erop langs de oprit. Ik wilde hem 1,20 hoog hebben, maar pas vlak voor aanvang van de bouw, zag ik in dat we (buurman Klaus, zijn Slowaakse schoonzoon Palo en ik) niet goed nagedacht hadden. De voortuin loopt van rechts naar links af en ik wilde een rechte muur. Dat betekent dat-ie op het punt waar hij de hoek omgaat bijna vijftig centimeter hoger werd, en er nog een flink aantal betonstenen bijbesteld moesten worden. Palo bouwde hem met een paar Slowaakse maten. Die begonnen om half tien ’s ochtends al bier te drinken, en op de dag dat ze het afmaakten (ik had me met bezoek uit de voeten gemaakt, er is een grens aan wat je hebben kunt) dronken ze een heel krat bier uit mijn Hauswirtschafsraum leeg. Buurman Max vierde onlangs zijn 80ste verjaardag en buurvrouw Christin van Herbert draagt steeds vaker haar kunstgebit als ze onder de mensen komt