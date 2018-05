Hoe houden we de duinen levendig? Met de stuifkuil

Het duin knispert onder onze voeten. De mannen zijn tevreden. Een kleine parelmoervlinder vliegt voorbij, een zandloopkever zwoegt, een duinviooltje bloeit. "En kijk, buntgras. Kun je nagaan hoe ver het effect van verstuiving reikt. Perfect!"

Mark van Til, ecoloog van het Amsterdamse Waternet, is enthousiast, heel enthousiast. Samen met onderzoeker Camiel Aggenbach van KWR Watercycle Research Institute slentert hij door de Amsterdamse Waterleidingduinen, nieuwsgierig naar hoe het is gesteld met stukken duin die zijn ontdaan van hun begroeiing. Deze stuifkuilen zorgen ervoor dat kalkrijk zand zich in de omgeving kan verspreiden. Dat gaat weer verzuring en vergrassing van de bodem tegen en brengt planten en dieren die bij het open duin horen terug.

Diep gebogen en op de knieën zoeken en bekijken Van Til en Aggenbach planten, (korst)mossen, kevers en dagvlinders. Slechts af en toe - een normaal mens zou allang door zijn rug zijn gegaan - richten ze zich op om de blik naar de verte te laten dwalen.

Miserabele konijnenstand

De duinen in Nederland zijn er over het algemeen niet best aan toe. Het duin is dichtgegroeid en verworden tot eentonig grasland met her en der struweel. De bodem is bovendien verzuurd. Kenmerkende dieren en planten van het open duin zijn verdwenen of sterk achteruitgegaan. De belangrijkste oorzaken zijn neerslag van stikstof afkomstig van de landbouw, industrie en verkeer, de miserabele konijnenstand en het vastleggen van kale bodem met vooral helm.

Het langzaam begroeid raken van de duinen enerzijds en in verstuiving raken anderzijds is een natuurlijk proces. Door de opeenvolging van deze stadia komen er veel verschillende planten en dieren voor; elk stadium heeft zijn eigen flora en fauna. Op het kale zand leven onder meer zandloopkevers en graafbijen, half open duin is goed voor zeldzame sprinkhanen en zandhagedissen, terwijl in duingraslanden onder meer vlinders nectar zoeken.

Die kleinschalige afwisseling maakt de duinen een van de soortenrijkste landschappen van Nederland. Maar zure, stikstofrijke neerslag versnelt het natuurlijke proces zo sterk dat kale duinen veel te snel dichtgroeien.

Om die ontwikkeling te stuiten, zijn er de afgelopen decennia op een aantal plaatsen grote stukken duin, met een oppervlakte van enkele hectares, kaal gemaakt door de vegetatie te verwijderen. Duinbeheerders, zoals Waternet, werken daarbij samen met (wetenschappelijke) onderzoeksinstellingen.