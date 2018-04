Hoe groen is de Bijbel? Er staan zeker 1654 groene teksten in

In dit nieuwe boek van het NBG is een register opgenomen met een verwijzing naar maar liefst 1654 teksten, die aan de hand van vijf criteria worden aangemerkt als 'groen'. Ze zeggen iets over de manier waarop God omgaat met de schepping, of de mensheid opdraagt te zorgen voor de aarde.

De samenstellers komen zo op dat getal van 1654. "Maar er kunnen teksten bij, en er kunnen teksten af", zegt Van Dijk. Het boekje heet niet voor niks 'MAAK je Bijbel groen'. Met een bijgeleverde markeerstift kunnen lezers hun eigen Bijbel doorvlooien op groene teksten. Misschien komen ze precies op die 1654 uit, maar ze kunnen ook schrappen, omdat ze een hogere of een andere lat hanteren. Of een ruimere, en de Bijbel juist nóg groener maken.

Het boek wordt aangeprezen als actieboek - ook al omdat het aanzet tot duurzaam gedrag. Er staan voorbeelden in van groene doeners: een moeder die het afval van haar gezin wist te reduceren van 52 naar 13 vuilniszakken per jaar. Een Zeeuw die Bijbels boert. Een weerman die gefascineerd is door de kringloop in Gods schepping.

Met dit boekje is het NBG in feite op herhaling. Vorig jaar kwam het met een Bijbel met gemarkeerde groene teksten. Anders dan afgesproken, bleek die groene Bijbel niet te zijn gedrukt op gerecycled papier. "Gezien die geschiedenis wilden we niet weer hetzelfde doen", zegt Van Dijk. "We gaan er liever op een andere manier mee aan de slag. Net zo leuk, of nog leuker."