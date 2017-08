Hoe goed is Nederland eigenlijk op extreem weer voorbereid?

“Ook de lage zandgronden zouden onder water komen, en het zou zeker een week duren eer we dat allemaal weggepompt hadden.” Maar vrees niet, haast hij zich te zeggen. “Zulke hoeveelheden krijgen wij hier niet. De lucht is hier niet warm genoeg om zo veel water te kunnen bevatten.”

Op de vraag wat Nederland wel kan verwachten en of het daarop is voorbereid, onderscheidt hij drie risico’s. Waterhinder: de straten staan blank na een hoosbui. Wateroverlast: sloten en kanalen kunnen hevige regenval niet aan en akkers of zelfs steden lopen onder. En het overstromingsrisico: de dijken langs de kust of grote rivieren breken door.

Waterhinder

Het is elke zomer wel een paar keer raak, meestal in de zomer. Een hevige wolkbreuk zet een paar straten of een hele wijk blank doordat de riolering deze hoeveelheid water niet zo snel kan verwerken. Dat zijn buien waarbij in een uur tijd 20 millimeter valt. De norm is dat dit per plaats eens in de twee jaar mag gebeuren. “Maar daarbij mag het water niet boven de stoeprand uitkomen”, zegt Klijn. “Anders stroomt het de huizen in.”

Die norm wordt wel eens overschreden. Werkendam of Kockengen hebben daar nog recent ervaring mee. Dat kan ook bijna niet anders, zegt Klijns collega, Klaas-Jan van Heeringen. “Dan zou je wel een heel zwaar systeem moeten inrichten.” Overigens, vult hij aan: die twee jaar zijn geen wettelijke norm. “Het is aan de gemeente om dat vast te stellen. Die gaat immers over de riolering en kan voor de ene wijk een iets andere afweging maken dan voor de andere.”

In zijn algemeenheid voldoen de Nederlandse riolen aan die norm. Maar, zegt Klijn: “Dergelijke hoosbuien zullen in het veranderende klimaat vaker voorkomen, en het is verstandig om daar nu al op te anticiperen.” Dat besef is er ook wel, maar het rioleringsstelsel is zo uitgebreid – vele honderdduizenden kilometers – dat het onbetaalbaar is om dat in bijvoorbeeld 2050 geheel te vernieuwen. Daarom zoeken veel gemeenten hun toevlucht tot de aanleg van bijvoorbeeld vijvers of zogeheten wadi’s – eigenlijk droogstaande rivieren in de Sahara – die tijdelijk het overtollige water kunnen opvangen. Klijn: “Bij zo’n piekbui helpt het ook als burgers hun tuintegels weghalen of een regenton aanschaffen. Maar dat effect valt weg bij langdurige regen. Dan is de ton vol of de bodem verzadigd.”