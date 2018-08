Hoe erg is de overlast van de veedorpen van Venray?

Feit: er leven pakweg 650.000 varkens in tientallen schuren op het grondgebied van de gemeente Venray. Feit: er zitten verspreid over de gemeente ruim 4 miljoen kippen in hokken. Feit: er komen almaar meer geiten bij. Venray is vriendelijk voor zijn agrariërs. Maar ook voor de andere 43.000 inwoners?

Mia Wegh en André van Maarschalkerwaard uit Leunen, boerendorp onder Venray, hebben zo hun twijfels. Dat Venray de gemeente is met de meeste kippen en varkens is voor hen onweerlegbaar. Waar ze veel minder zeker van zijn: de gezondheidseffecten van de uitstoot uit al die schuren, hokken en megastallen.

En nog wat: ze hebben niets tegen de boeren, ze willen juist de dialoog, want op tweespalt zit niemand te wachten. Zeker niet in de dorpen van Venray, waar iedereen wel raakvlakken heeft met de agrarische gemeenschap. Boerenlijntjes lopen door ieder dorp. Daarom ook zijn mensen soms wat huiverig om kritiek te uiten, vertellen de twee 'actievoerders' uit Leunen. Voor je het weet heb je ruzies binnen families en daar zit niemand op te wachten.

Eerst nog even een disclaimer: Wegh en Van Maarschalkerwaard zijn geen import van het soort dat ruim en fijn in het buitengebied gaat wonen en vervolgens klaagt over stinkende varkens, kippen en geiten. De voorouders van Mia Wegh woonden al in 1861 in Leunen, vertelt ze. André van Maarschalkerwaard kwam in 1972 met zijn ouders mee naar Leunen. Altijd gebleven. Hij woont nog in het huis, dat ooit van zijn ouders was. Maar er is in al die jaren iets fundamenteel veranderd: de megastal.

Er moet maar eens helderheid over komen, vinden de twee. Dus gaan Wegh en Van Maarschalkerwaard, initiatiefnemers van de groep Gezond Leefmilieu Venray (GLV), samen met andere bezorgde inwoners zelf serieuze metingen doen naar fijnstof. Ze gaan apparatuur installeren om de luchtkwaliteit te onderzoeken. Wegh: "De merkbare overlast is de laatste jaren enorm toegenomen. Het grijpt je soms letterlijk bij de keel. Er zijn hier dagen dat je niet buiten kunt lopen, je adem wordt je afgesneden." Maar dat is een subjectieve waarneming. Meten is weten.

Dit voorjaar publiceerde de Universiteit Maastricht een studie die een hoog aantal aangeboren afwijkingen signaleerde bij baby's in Noord-Limburg. Oorzaak nog onbekend. Maar, ook weer een feit: er zit veel fijnstof in de lucht boven Venray. Een paar muisklikken op het landelijk meetnet luchtkwaliteit van het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu RIVM, maakt duidelijk dat de gemeente Venray in Noord-Limburg hoger scoort op gebied van fijnstof dan andere gemeenten in de provincie.

Boervriendelijk

Maar: Venray is inderdaad een gemeente die vriendelijk is voor de boeren. Dat klopt, zegt ook Martin Houben, de grootste varkensboer in de gemeente. "Venray is nu eenmaal qua grondoppervlakte een supergrote gemeente, met heel veel buitengebied. Er is veel agrarische bedrijvigheid en daar kunnen we allemaal van genieten in Nederland."

Hij wil maar zeggen, in zijn gemeente wordt een belangrijk deel van het varkens- en kippenvlees voor de Nederlandse supermarkten geproduceerd. "En in mijn geval ook nog een slimme, duurzame manier. Ik wek ook energie op in mijn bedrijf." Houben is directeur van een firma in Ysselsteyn, dorp bij Venray, met 42 mensen op de loonlijst. Hij heeft 5000 zeugen en 30.000 vleesvarkens, een onderneming opgezet door zijn vader.

Het grondgebied van Venray telt 650.000 varkens

Wegh en Van Maarschalkerwaard gunnen Houben, íedere boer in Venray, een mooi en profijtelijk bestaan - al zijn ze bezorgd over de huidige malaise in de varkenshouderij. Minister van landbouw Carola Schouten kondigde kortgeleden een stoppersregeling aan voor varkensboeren die vastlopen. Wegh en Van Maarschalkerwaard vragen zich af of de gemeente Venray bij het verlenen van vergunningen voor nieuwe en grotere varkensstallen, niet ook een zekere zorgplicht heeft naar boeren.

"Even los van de milieulast, het is toch niet in het belang van de gemeente dat straks agrariërs in financiële problemen komen? Heb je daar als gemeenten niet ook een verantwoordelijkheid?", vraagt Van Maarschalkerwaard zich af. Houben denkt dat het zo'n vaart niet loopt: "De varkenskolom is gezond, de problemen worden veroorzaakt door de steeds strengere milieu-eisen, niet door de markt."

Wethouder Jan Loonen (CDA), verantwoordelijk voor onder meer het plattelandsbeleid in Venray vindt dat de gemeente bij de vergunningverlening niet op de stoel van de ondernemer kan gaan zitten, hij wijst een medeverantwoordelijkheid voor het financiële wel en wee van boeren af.

"Ook in Venray zijn er varkenshouders die klem zitten met hun bedrijf. In onze gemeentelijke visie zetten we in op stoppen of verplaatsen van veehouderijen rondom de kernen. De gemeente wil in gesprek met deze bedrijven", zegt Loenen.