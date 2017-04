Hoe Eppi Jet te grazen nam

Om de hoek, in een bocht aan de L5, woont Werner. In een huisje dat doet denken aan een peperkoekhuisje, het is eigenlijk meer een hutje. Ooit een Hundeschule, maar die werd bestierd door zijn vrouw. Werner woonde in Münstereifel en op een bepaald moment hebben ze van huis geruild. Ik weet niet precies hoe hun relatie in elkaar steekt. De Hundeschule bestaat niet meer, Werner scharrelt zo een beetje zijn kostje bij elkaar, loopt bovendien tegen de zeventig.

Lees verder na de advertentie

Om de hoek, schrijf ik, maar ook recht achter mijn huis, als ik er de heuvel op loop. Werner heeft een grote hond, Eppi. Maar Eppi is eigenlijk van zijn vrouw. Sinds kort is er een tweede hond bij, zo’n Australische herdershond, een soort Kelpi. Die hond is loens, dat ziet er erg leuk uit. Werners vrouw is altijd bang geweest voor Eppi, ondanks het feit dat ze honden trainde. Eppi verhield zich niet met andere honden en uit angst heeft de vrouw hem altijd weggehouden van soortgenoten.

Ik loop Eppi weleens tegen het lijf daar. Ze schiet dan luid blaffend uit het bos te voorschijn. Ik ben niet bang voor Eppi, of doe mijn best het niet te zijn. Ik zeg een paar keer haar naam, en dingen als ‘rustig’ of ‘hé, ben jij daar’ en dan is het goed. In de maand dat Joop bij me was, zag ik hem eens als een haas terugrennen naar huis. Ik begreep niet waarom, tot Eppi doodkalm over het pad terug kwam sjokken met een overwinnaarsblik in haar ogen. Ze keek me niet eens aan toen ze me passeerde. Het klusje was geklaard. Dat was de eerste keer dat ik de andere hond zag, die scharrelde er een beetje omheen, als het hulpje van de beul.

Het idiote met Eppi is dat ze mensen niets aandoet of aan wil doen, je kúnt dus aan haar rukken en trekken

Jet Afgelopen week liep ik er met tuinmaat Han en Trijntje en draadhaarteckel Jet. Eppi liep los, ik zag haar tussen de bomen staan. Vervolgens stortte Eppi zich op Jet, die al snel een keer of vier kleiner is. Tuinmaat Han probeerde haar van Jet af te rukken, ik probeerde haar van Jet af te rukken en uiteindelijk lag Werner languit boven op de hond terwijl hij haar keihard keer op keer op de snuit stompte. Het idiote met Eppi is dat ze mensen niets aandoet of aan wil doen, je kúnt dus aan haar rukken en trekken. Tuinmaat Han had op een bepaald moment zelfs een hand in haar bek. Daarna met Jet naar de zondagdierenarts in Pronsfeld. Ze had een enorme wond, ook een spier kapot. Jet onder narcose, gehecht en verzorgd. Het was erg zielig. De volgende ochtend kwam Werner om de zaken te regelen. Iedereen was weer rustig, alleen Jet blafte hem - begrijpelijk - woedend aan vanuit haar beschermkapje. De dagen erna zorgden we goed voor Jet, maar ik zag steeds maar weer de ogen van Eppi, het onvermogen en onbegrip van de hond, terwijl ze beuk na beuk te incasseren kreeg.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.