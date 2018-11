Hoe een varkensfluisteraar de oplossing vond voor het ammoniakprobleem

In het halfdonker van de stal, op zijn boerderij nabij het dorpje Oirschot, staat varkenshouder Kees Scheepens (59) te wachten. De stallen zijn hier zuinig verlicht. Vanuit een met stro bedekt hok besnuffelen vier biggetjes nieuwsgierig de uitgestoken hand van de varkensboer. De boer buigt lichtjes in de richting van de tien weken oude diertjes. "Ze willen graag kroelen", zegt Scheepens. Uit het achterste van zijn gehemelte komt een vibrerend geluid. "Ik maak een liefkozend geluidje om hen gerust te stellen."

Scheepens' benadering, hij noemt zich 'varkensfluisteraar', is anders dan die van andere varkenshouders. De levenskwaliteit van varkens staat bij hem voorop. Om zich daarvan te vergewissen communiceert hij met zijn varkens. "Eigenlijk heeft het diertje aan weinig woorden genoeg. En qua zintuigen verschillen ze weinig van de mens. Ik wil me inleven in het varken. Daarom neem ik een voorzichtige houding aan, knielend, om op gelijke hoogte met ze te staan.”

Videoverslaggever Barbara Vollebregt liep een dag mee met varkensfluisteraar Kees Scheepens. Bekijk de reportage in de video hieronder.

Zijn achtergrond als dierenarts leverde hem waardevolle inzichten op over het gedrag van varkens. "Toen zag ik al dingen die een ander niet zag. Ik heb met name het varken als dier en zijn gedrag van dichtbij bestudeerd." Een van de dingen die hem opviel was hun intelligentie, vertelt Scheepens. Een schoolvoorbeeld daarvan is hun zindelijkheid. Dat vergt wel training. Maar Scheepens' verwoede pogingen om biggetjes zindelijk te maken, werpen intussen hun vruchten af. Die zindelijkheidstraining moet het ammoniakprobleem oplossen: de giftige stof die ontstaat als poep en urine met elkaar mengen op de vloer van de stal. In de stallen van Scheepens kent het hok twee afgescheiden delen. Één om te plassen en één om te poepen. De gescheiden opvang zorgt voor minder uitstoot van ammoniak. Maar het is ook goed voor het dier zelf, dat hier een hygiënischer bestaan leidt. En in de installatie van Scheepens krijgen de biggetjes ook nog een beloning.

Er heerst tunnelvisie onder de boeren, vindt Scheepens. "Hoe je het wendt of keert, iedere varkensboer die langer dan twee weken in zijn stal zit, belandt in een routine, en wordt bedrijfsblind". Hij spreekt elk woord met klem uit: "Je. Ziet. Het. Gewoon. Niet. Meer."

Varkenshouders hebben lang vooral ingezet op mechanisatie van het bedrijf, meent hij. "De focus lag vooral op voerinstallaties, ventilatie-installaties, grotere stallen bouwen, mestputten maken. En minder op hoe het varken als dier in elkaar steekt. Veel boeren ontberen het gevoel om intiem contact met varkens te onderhouden. Met de schaalvergroting en economische druk is dat geen sinecure meer. Dat proberen we terug te halen. Ik hoef mijn varkens nog weinig te leren, want ze leren heel snel uit zichzelf. Ik leer vooral boeren hoe ze met hen om moeten gaan."

"Empathie hebben met dieren uit de vleesindustrie is een lastig iets. De meeste consumenten kunnen niet omgaan met die empathie. Voor boeren, die dicht bij het dier staan, is het al moeilijk. De meeste consumenten verdringen het dierenleed dan ook. Zolang ze maar lekker een stuk vlees op hun bord krijgen, willen ze daar niet over nadenken. Op de barricades staan voor de chimpansees in Afrika of andere dieren is veel makkelijker dan voor het welzijn van varkens. Dat is gek, maar het is een collectief gebeuren."

Scheepens doelt op de ruime wei met slechts sporadisch een varkenshutje. In een modderkloof ligt een groepje varkens zachtjes te dommelen. Wanneer Scheepens hen een walnoot toewerpt, schrikken de beesten op. Als ze met grote moeite hun eigen gewicht optillen, wordt pas duidelijk wat voor logge beesten Scheepens houdt. Suf maar hoopvol wenden ze zich simultaan tot de boer. Hij wijst naar een van de varkens. "Haar 350 kilo zouden het niet verraden, maar dit is een heel gevoelig zeugje. Meestal houdt ze afstand, het klikken van het fototoestel bijvoorbeeld wekt al argwaan. Het is apart dat ze dit laat gebeuren."

Onverstoord

Scheepens knieën rusten nu op de zachte smurrie in een van de ruime varkenshutten: tijd voor een vluchtige controle. De varkens wriemelen onverstoord om hem heen. Zorgzaam strijkt hij het bedje van stro glad. "Als je dit bij een gewone zeug in een varkenshouderij doet, is de traumahelikopter al onderweg. Die zou dit nooit toelaten. Dat deze zo tam is, dat ik hier bij kan zitten, is vooral omdat ik die dieren heel veel persoonlijke aandacht geef. "

Tussen het gras houdt Scheepens halt bij een forse drol, voor hem de graadmeter van het welzijn van de dieren. "Zie je die golfbeweginkjes in die drol? De mooie vorm en zijn vaste textuur maken deze drol in wezen tot de perfecte drol. Het is een signaal dat het dier nergens last van heeft. Wanneer die dun is, heb je diarree, en heeft het dier ergens last van."

De uitbraak van de varkenspest in 1997 betekende een ommekeer in Scheepens' loopbaan als boer. Nederland moest 11 miljoen varkens doden. De toenmalige minister van landbouw Jozias van Aartsen schakelde de dierenartsen in om varkens te doden. "Dat was een besluit waar ik me naar te voegen had, maar waar ik het niet mee eens was. Dierenartsen worden opgeleid om zieke dieren gezond te maken, of om gezonde dieren gezond te houden, niet om gezonde dieren te doden. Dat doen slagers of slachters."