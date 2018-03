Hoe duurzaam Airbnb is, blijft gissen

Lange tijd gold Airbnb hét voorbeeld van de deeleconomie. Mensen die hun huis verhuren aan onbekenden zouden dat doen vanuit vertrouwen in de medemens en daar als gunstige bijkomstigheid een zakcentje mee verdienen.

Lees verder na de advertentie

Nu Airbnb een decennium bestaat, blijken verhuurders in Amsterdam in veel gevallen verkapte huisjesmelkers en klagen buurtbewoners over gebrekkige nachtrust door het lawaai van rolkoffertjes van late gasten.

Airbnb stelt op basis van een enquête onder achtduizend verhuurders dat minder dan 2 procent van hen dagelijks de handdoeken en lakens verschoont

Airbnb claimt nu in een persbericht dat particuliere verhuur een veel duurzamere vorm van vakantie vieren is dan een verblijf in een hotel. In Amsterdam zou het gebruik van het deelplatform in 2017 een hoeveelheid energie hebben bespaard die overeenkomt met het verbruik van een krappe tienduizend huishoudens en een hoeveelheid water die overeenkomt met 160 olympische zwembaden. Deze cijfers zijn gebaseerd op een methode van CleanTech Group, een bedrijf dat de ontwikkeling en marketing van schone technologieën stimuleert.

Verhuurder doucht elders ook Om de milieu-impact van een Airbnb en een hotelkamer te vergelijken is gekeken naar de milieu-impact per gast per nacht. Hotels delen het jaarlijkse energie- en watergebruik en de afvalproductie door het aantal gasten en komen zo op een gemiddelde score. Voor Airbnb-gasten rekent Clean Tech Group met een combinatie van het gemiddelde water- en energieverbruik van huishoudens in een regio en cijfers die door verhuurders worden geschat. Bij nader inzien lijkt de onderzoeksmethode vooral gebaseerd op onduidelijke aannames en op zelfrapportages van gebruikers. Onderzoekers die het rapport voor dit artikel bekeken, kwamen dan ook tot uiteenlopende interpretaties. Zo is niet duidelijk of de milieu-impact van de verhuurders is meegenomen. Als die tijdens de verhuur van hun huis ergens anders slapen, moeten ze ook vervoer regelen, eten, douchen en slapen. Eke Eijgelaar, onderzoeker bij het centrum voor duurzaamheid, toerisme en transport van NHTV Breda, ziet niet dat deze verplaatsing van verhuurders is meegenomen in de studie.

Zegt vooral iets over de onderzoekers Maar Greg Richards, collega van Eijgelaar en hoogleraar vrijetijdswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, leest juist dat de verplaatsing van verhuurders wel is meegenomen. De aanname dat een Airbnb-gast 10 tot 25 procent extra milieubelasting veroorzaakt ten opzichte van een gemiddeld huishouden noemt hij echter discutabel. Bas Amelung vaan de afdeling milieusysteemanalyse van de Wageningen Universiteit, vindt dat de berekeningen van het energieverbruik van Airbnb-gasten vooral iets zeggen over de aannames van de onderzoekers en niet over de gemeten werkelijkheid. Volgens Bernard D'heygere, woordvoerder van Airbnb, is de milieu-impact van verhuurders die in hun woning blijven, meegerekend. Van de verhuurders die hun volledige woning delen, verwacht hij dat velen er anders toch niet zouden zijn geweest. Voor een eerlijke vergelijking met een hotel zouden ook het transport, water- en elektragebruik van hotelwerknemers moeten worden meegerekend, vindt hij. Maar volgens Eijgelaar delen hotels het totale verbruik, inclusief dat van hun personeel, door het aantal bezoekers. Alleen vervoer blijft buiten beschouwing. Amelung vindt dat een appartement dat dient om te verhuren en dus ook leeg kan staan, als hotel behandeld moet worden. D'heygere wijst erop dat in Amsterdam een verhuurlimiet geldt van zestig dagen per jaar en dat alleen degene die als hoofdbewoner staat ingeschreven mag verhuren.

Schone handdoeken Airbnb stelt op basis van een enquête onder achtduizend verhuurders dat minder dan 2 procent van hen dagelijks de handdoeken en lakens verschoont. Dat zou een hoop water en wasmiddel besparen ten opzichte van hotels. Hoogleraar Eijgelaar verwacht dat daar een kern van waarheid in kan zitten, omdat de gemiddelde verblijfsduur in Airbnb's langer is dan in hotels. Ook wassen sommige hotels nog steeds elke dag alles. Maar Amelung vindt de tekst in het rapport ambigu. "Gaat het om een vergelijking met een categorie hotels waarin elke dag alle lakens worden gewassen, of is de aanname dat alle hotels elke dag alles wassen?" Richards noemt de vergelijking tussen Airbnb en hotelkamers extreem complex. Publieke ruimten in hotels gebruiken veel energie, maar worden ook gebruikt door mensen die geen hotelgast zijn. Amelung leest in het rapport dat de milieu-impact van restaurants, conferentiezalen en golfbanen wel degelijk is meegerekend. "Dat vertekent de vergelijking, omdat er niet-gasten bij betrokken zijn en het niet meer puur gaat om accommodatie, maar om activiteiten. De activiteiten van Airbnb-gasten die ook moeten eten en misschien gaan golven, zijn niet meegenomen in de berekening." Eijgelaar vindt het onwaarschijnlijk dat gasten van luxehotels met zwembaden en sauna's een Airbnb zouden boeken. "Een eerlijke vergelijking moet uitgaan van het soort accommodaties waar de meerderheid van Airbnb-gasten ook regelmatig gebruik van maakt of maakte."