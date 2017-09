Hoe de maankrab naar de Middellandse Zee migreerde

Vooral soorten die van nature in de Indische Oceaan en de Rode Zee voorkwamen, maakten van de nieuwe en geheel sluisloze verbinding gebruik om zich naar de oude Mare Nostrum te begeven. Omdat de Rode Zee ietsjes hoger ligt dan de Middellandse Zee schijnt er een bescheiden stroming van zuid naar noord door het kanaal te gaan. Als gevolg daarvan is een overschot aan soorten van zuid naar noord gemigreerd en zijn er slechts een paar stroomopwaarts getrokken.

Het is een nogal scheve verhouding. Van de Rode naar de Middellandse Zee zijn ongeveer honderdzestig soorten verhuisd. Deze migratieroute wordt meestal, met een knipoog naar de Franse graaf, aangeduid met de term 'Lessepsiaanse migratie'. In principe is meestal sprake van een invasieve soort, een alien. Het gaat daarbij vooral om vissen, schaal- en schelpdieren, maar ook een handvol wormen, één zeester en een kwal hebben de doortocht gewaagd. Omgekeerd zijn voor zover bekend slechts vier mediterrane diersoorten tot de Rode Zee doorgedrongen. Die laatste route wordt in de biogeografie wel met de term 'anti-Lessepsiaans' aangeduid.

Intussen zijn maankrabben ook al langs de Libanese en Turkse kust waargenomen

Sinds vijf jaar wordt een Lessepsiaanse zwemkrab met de vreemde Latijnse naam Matuta victor waargenomen langs de Israëlische kust. Er is voor dit dier geen Nederlandse naam; in het Engels heet hij common moon crab, of kortweg moon crab, zodat de naam maankrab voor de hand ligt. De geslachtsnaam Matuta is genoemd naar de oude Italiaanse godin van geboorte en de dageraad, tevens beschermheilige van de zeevaarders. Victor is de overwinnaar, en inderdaad is deze zwemkrab langs de kusten van het oostelijke deel van de Middellandse Zee aan de winnende hand. Hij is afkomstig uit de Indische Oceaan en Australische wateren en via Rode Zee en kanaal omhooggekomen. Nadat een groot Israëlisch strand met zand was opgehoogd en mogelijke concurrenten voor Matuta victor werden bedolven, kregen de maankrabben een kans. Ook een vervuilde baai in het noorden van Israël bood huisvesting, wat de oude waarneming bevestigt dat een verstoord ecosysteem bevorderlijk werkt voor de vestiging van exoten.

Agressieve rugby-scrum Maankrabben zijn carnivoren, ze voeden zich met garnalen en kleinere krabbetjes en ze kunnen zich dankzij hun spikkelige en zandkleurige tekening én de gewoonte om zich in het zand in te graven voor prooidieren praktisch onzichtbaar maken. Bij de maaltijd kan het er ruig aan toe gaan. Op de website van de Israëlische krant Haaretz is een filmpje te vinden van twee maankrabben die ruziemaken over een brok eten. Even later komt er een derde krab bij, dan een vierde en al snel eindigt het tafereel in een massale en agressieve rugby-scrum. Intussen zijn maankrabben ook al langs de Libanese en Turkse kust waargenomen. Voor de goede orde: zwemkrabben zijn te herkennen aan het feit dat hun achterste stel pootjes eindigt in een soort flipperachtig flapje. Om mee te kunnen zwemmen. Jelle Reumer is paleontoloog.

