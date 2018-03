Hoe 3D-brillen de angst voor zonnepanelen weg moeten nemen

"Als ik hier nou eens een fraaie heg plaats”, zegt Wouter Guliker van ontwerpbedrijf ROM3D. Hij sleept zijn cursor over het laptopscherm. Iedereen kan meekijken, via een projectie op de muur. De heg zet Guliker pál voor zwarte aandachtstrekkers, zojuist nog goed in beeld: rijen zonnepanelen op pootjes.

Lees verder na de advertentie

Het is half negen ’s avonds in buurtcentrum ’t Brughuus in Valthermond, in de Drentse Veenkoloniën. Guliker overlegt met buurtbewoner Hans Meijer. Die is bij deze informatiesessie omdat hij zich zorgen maakt. Meijer krijgt deels zicht op de zonneweide die ontwikkelaar Kieszon hier gaat bouwen, uiterlijk in 2019. “We hebben nu vrij zicht”, zegt hij. Er lopen reeën, ’s avonds verdwijnt de zon aan de strakke horizon. En straks dan? Als twee zonneparken van Kieszon, samen 10 hectare, op de akker verschijnen?

Nederland heeft nu slechts 6 procent schone energie, dat moet 14 procent zijn in 2020

Er zijn zo’n dertig mensen in ’t Brughuus. Ze horen de plannen aan voor de zonneparken in hun dorp, die voor duizenden huizen groene stroom zullen produceren. “We willen u laten zien hoe het eruit komt te zien”, zegt Gideon Overwater van Kieszon. Op tafel ligt een stuk zonnepaneel, om te kijken en voelen. Maar meepraten gaat nog beter aan de hand van de 3D-visualisatie, door ROM3D. Die kan laten zien of straks heel Valthermond tegen ‘lelijke glasplaten’ van zo’n twee meter hoog aankijkt, of dat het meevalt.

Meer dan bij het project van Kieszon, blijkt al snel, leeft die vraag bij het plan van Powerfield. Die collega-bouwer wil vlak ernaast ook een zonneweide bouwen, van 20 hectare. Dat is al een halvering van het oorspronkelijke plan, maar nog altijd flink. “Het is nodig dat we werk maken van groene energie”, zegt Jeffrey Jansen van Powerfield. “Voor het klimaatakkoord van Parijs, én ons landelijke energieakkoord.” Nederland heeft nu slechts 6 procent schone energie, dat moet 14 procent zijn in 2020.

Verzet De zonneparkbouwers hebben hun vergunningen nog niet. Ze zijn hier om zoveel mogelijk steun te krijgen van de bewoners. Bij onvoldoende draagvlak, zeggen ze, gaat het echt niet door. De bedrijven willen niet precies dezelfde volkswoede krijgen als bij de plannen voor 200 meter hoge windmolens hier in de Veenkoloniën. Verzet daartegen blijft, ook al heeft de Raad van State de windmolens afgelopen maand definitief goedgekeurd. De zonneweides werden eerst bedacht als alternatief. Nu komen ze er extra bij. De gemeente wil vijf kleintjes, tot 5 hectare, en twee joekels van maximaal 49 hectare. Bewoner Meijer staat er dubbel in. Het open landschap verdwijnt, dat betreurt hij. “Maar ik snap het wel, de gaskraan in Groningen gaat dicht. We moeten wat anders in Nederland.” De optie van een camouflerende heg voor het zonnepark, dat scheelt voor hem al iets. “Dan zie ik mijn vrouw niet meer aankomen op de fiets, maar ach.” Guliker van ROM3D speelt nog wat met de hoogte van de zonnepanelen in de 3D-animatie, waarin de bomen wuiven en het slootwater kabbelt. “Zo laag mogelijk graag”, vraagt Meijer. Elke tien centimeter scheelt, ziet hij. Het land is hier zeer vlak. Als zijn verre overbuurman gerooide aardappels op een hoop gooit, dan ziet Meijer die ‘levensgroot’ liggen. Tekst gaat verder onder de afbeelding. © TRBEELD Als de informatieavond niet over zonneweides ging, maar over de windmolens, dan stonden er nu protestbussen voor de deur, vermoedt een koffieschenker in ’t Brughuus. Anders dan turbines bewegen zonnepanelen niet, ze staan relatief laag op dragers, geluid maken ze niet. Toch wil dat niet zeggen dat draagvlak ervoor zomaar geregeld is. Over zonneparken zijn weer andere, specifieke zorgen. De schittering van de zon bijvoorbeeld. Dat lijkt wel mee te vallen, door de positionering in Valthermond. Een waterplas glimt sterker dan de zonnecellen, verzekert Kieszon. Waarom zou je op bruikbare landbouw-grond zonnepanelen neerzetten? Janny Luth, al veertig jaar inwoner van Valthermond, is hier samen met een vriendin. “Hoe gaan die zonneparken er precies uitzien?”, wil ze horen. Luth kijkt nu uit over land met de ene keer bieten, dan weer aardappels of maïs. Het kaartmateriaal van Powerfield baart haar zorgen. “Een muur van panelen voor de deur, vreselijk zou dat zijn.” Ze hoopt dat het zonnepark een kwartslag gedraaid kan worden, stukken verder naar achter liefst. Dat lijkt moeilijk, Powerfield moet dan zaken doen met zes boeren over hun land, in plaats van met één, over een contract en grondvergoedingen. “Kunnen de panelen niet op daken, en carpools?”, vraagt Luth. Daar is veel oppervlakte vrij. Klopt, zegt Jansen van Powerfield. “Maar alleen daken volleggen is niet genoeg.” “De vraag blijft: waarom zou je zonnepanelen neerzetten op bruikbare landbouwgrond?”, zegt gemeenteraadslid Roelof Tuin (CDA), zelf ook agrariër. De gekozen velden zijn volgens hem prima te benutten voor teelt van gewas. Dat terwijl de gemeente liefst alleen zonneweides toestaat op ‘marginale grond’. “Dan moet je bij de Hunzelaagte zijn, verderop”, zegt Tuin. “Niet op deze prima Veengrond.”