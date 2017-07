Historische week voor duurzame energie: kantelpunt gepasseerd?

Het gebeurt niet vaak dat je het gevoel krijgt een kantelpunt in de geschiedenis mee te maken. En natuurlijk is het bloedlink om zoiets te beweren terwijl je middenin zo'n ontwikkeling zit. Maar ik kan het toch niet laten. Tel even met mij op wat er allemaal is gebeurd.

Sta me toe om te beginnen een paar dagen te smokkelen en ook eind juni nog mee te tellen. Toen maakte minister Kamp van Economische zaken bekend dat hij zich voorbereidt op de gunning van windmolenparken in de Noordzee waar geen cent subsidie voor wordt gevraagd. Tot nu toe gold dat wie de minste subsidie vroeg, de gunning won. Daar moet Kamp nu dus, vele jaren eerder dan verwacht, een andere voorwaarde voor bedenken.

Ook nog net in juni lieten Liander en vliegveld Lelystad weten dat zij daar een gelijkstroomnet gaan realiseren. Niet wereldschokkend misschien, maar lees mijn stukken over de logica van gelijkstroom terug en je begrijpt dat ik dit goed nieuws vind.

Mondiale mijlpaal

De volgende, wel mondiale, mijlpaal is de aankondiging van Volvo, afgelopen woensdag, dat het vanaf 2019 alleen nog auto's gaat leveren die minstens een beetje elektrisch kunnen rijden. Kort daarvoor had het Zweedse autobedrijf, dat in feite in Chinese handen is, al gezegd geen nieuwe dieselmotoren meer te ontwikkelen. Voor het eerst meldt een bestaand groot automerk dat de elektrische auto de (nabije) toekomst is. Omdat achter Volvo heel veel Chinese marketingkracht schuil gaat, is dit een signaal dat niemand op de mondiale automarkt kan negeren.

Dat bleek al een dag later. De nieuwe Franse regering maakte bekend dat er vanaf 2040 geen diesel- en benzineauto's meer verkocht zullen worden in Frankrijk. Dat is nog ver, 23 jaar, weg, en Noorwegen wil zo'n verbod eigenlijk al in 2025. Maar Frankrijk is met Peugeot, Citroën en Renault een van de grote autoproducenten in de wereld. En dus is dit opnieuw een niet te missen teken dat de tijd van de fossiele-brandstofauto ten einde loopt.

De elektrische auto gaat als groene verlosser voor stabiel stroomnet en goedkope batterijen zorgen

Wie mijn weblog volgt, weet hoeveel belang ik hecht aan de ontwikkeling van de elektrische auto. Niet alleen vanwege het vermijden van broeikasgassen en luchtvervuiling maar zeker ook omdat de accu's een cruciale rol kunnen gaan spelen als opslagmedium in het stroomnet. Bovendien zal de massaproductie van krachtige autobatterijen de batterijen voor opslag in huis en elders veel goedkoper maken. Zie bijvoorbeeld mijn weblogs over 'De auto als groene verlosser' uit 2015 en 'Goedkope thuisbatterij dankzij e-auto' uit 2012.