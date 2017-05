Hinken op de Brunssummerheide

Een ongemakkelijke naam is het. Parkstad Limburg. De belofte van vriendelijk groen klinkt erin door, maar ook het jargon dat projectontwikkelaars in hun brochures hanteren. Kan een regio tegelijkertijd park en stad zijn? Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en enkele kleinere gemeenten vormen samen dit mozaïek van groen en grijs in de uiterste zuidoosthoek van ons land. Ergens in die lappendeken moet een mooi hoekje natuur verscholen liggen.

De eerste aanblik stemt weinig hoopvol. De stad is een allegaartje van oude dorpskernen, omgord door een wirwar van industrieterreinen, wijkjes met mijnwerkerswoningen, droefgeestige winkelcentra, sportvelden en nieuwbouw. Het groen is een themapark, een dierentuin of een botanische tuin. Aan de horizon flatgebouwen. Ooit was dit de Oostelijke Mijnstreek. Bruinkool en steenkool brachten welvaart. Nu levert de bodem zilverzand, zuivere grondstof voor glas. Zo zwart als de steenkool was, zo helder wit is nu het fijne zand dat uit een enorme open groeve wordt gewonnen. Achter die groeve wil ik zijn. Daar ligt de Brunssummerheide.

De natuur in volle hevigheid

Eerst is daar een morsig parkeerterrein. Mijn auto zou ik er niet achterlaten, mijn kinderen er niet zonder toezicht laten spelen. Een man zoekt de vuilnisbakken af naar iets eetbaars, vanuit een camper loeren twee ongure types naar het geparkeerde blik. Dan het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Gebouwd op een vuilstortplaats en ingeklemd tussen losloopgebieden voor honden doet het dapper zijn best aantrekkelijk te zijn. Een groot spandoek rept van lammetjes aaien, maar de schaapskooi is dicht en van de lammetjes hoor ik alleen het gemekker.

Paadjes leiden het bos in en daar barst uiteindelijk toch de natuur de los, en dan ook meteen in volle hevigheid. Het frisgroene blad aan de bomen, onder mijn zolen zand zo wit als op de bodem van een aquarium. Uit de hoogte klinkt het lied van een boomleeuwerik zo luid dat ik vergeet te kijken waar ik mijn voeten zet. Bijna stap ik op een beestje dat ik in eerste instantie voor een kleine ringslang houd. Pas wanneer ik thuis mijn foto's bekijk, blijk ik mij te hebben vergist. Mijn ringslang is een hazelworm. Hij heeft meer het formaat van een slang dan van een worm, maar is volgens de spelregels van de biologen geen van beide. Welbeschouwd gaat het om een hagedis zonder poten en met een lange staart. Hij ligt te zonnebaden in het warme witte zand en lijkt zich geen moment geïntimideerd te voelen door de nabijheid van mijn wandelschoenen.

Verder gaat het, over een steeds klimmend en dalend pad, langs een verbluffend mooi stukje hoogveen. Pal naast het pad bouwen mieren aan een enorme mierenhoop. Met vele duizenden zijn ze en wie stil is hoort ze ploeteren. Als geritsel oorverdovend kon zijn, dan was het een oorverdovend geritsel van dorre blaadjes en takjes. Dennenaalden lijken pootjes te hebben en wandelen als vanzelfsprekend de chaos in.

Enerzijds geniet ik voluit van de diversiteit en de pure schoonheid van deze omgeving, anderzijds voel ik het knellen

