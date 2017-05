Het wordt een geweldig jaar, voor de wesp althans

Nieuwssite Nature Today meldt dat er nu al zesmaal zoveel wespen zijn waargenomen als in dezelfde periode vorig jaar. De stijging doet zich in het hele land voor, maar Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland spannen toch de kroon.

De kenners van Nature Today verbaast het vooral dat er darren worden gezien. Die komen normaal uit in het najaar en leggen, nadat ze bij de koningin hun huwelijkse plicht hebben gedaan, nog voor de winter het loodje. Nu worden her en der darren gezien, die een beetje doelloos lijken rond te vliegen.

Er zwermen niet een, maar twee wes­pen­ge­ne­ra­ties dit jaar rond

De bijzondere wespensituatie is waarschijnlijk gevolg van het feit dat vorig jaar niet een, maar twee wespengeneraties zijn opgegroeid. In herfst- en wintermaanden werden er in schuren nog wespennesten in aanbouw gezien. Blijkbaar konden de werksters in de milde winter voldoende voedsel vinden om daarin nog larven groot te brengen.

Dat betekent dat er nu twee generaties koninginnen rondzwermen en twee generaties wespen nesten aan het bouwen zijn. Daarin is het voorlopig nog hard werken, maar straks zit het werk erop en kunnen de werksters op zoek naar hun zoete beloning. Ze worden 'limonadewespen', en die gaan vanaf eind juni lange tijd voor overlast zorgen, is de verwachting. En om het slechte nieuws voor de mens af te maken: de overlast zal er ook binnenshuis zijn, want daar hebben veel wespen overwinterd.

