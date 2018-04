Het water keerde terug in Kaapstad, de toeristen niet

Een geel badeendje is in het Vineyard Hotel het symbool voor waterbesparing. Het staat op sleutelhoezen, op de informatiefolder op het bed, op tv-schermen in de ontbijtzaal. 'Elke druppel telt', staat erbij. Het Zuid-Afrikaanse Kaapstad kampt met de ernstigste droogte in een eeuw. Dat deze maand de eerste buien van het jaar vielen, doet daar niets aan af. Iedereen in de stad, ook hotelgasten, wordt gevraagd maar vijftig liter water per dag te gebruiken. Een Nederlander verbruikt dagelijks gemiddeld 119 liter.

Toch oogt hotelmanager Alison McKie opgewekt. Want Day Zero, de voorspelde rampdag waarop nergens in de stad water uit de kraan zou komen, is voor dit jaar afgewend. De stad wist zijn waterconsumptie drastisch terug te dringen. "Het stadsbestuur heeft iedereen met het Day Zero-alarm wakker geschud."

Direct na een boeking informeren we klanten over de droogte. Mensen accepteren de maatregelen. Hotelmanager Alison McKie

Die wake-upcall kwam voor de toerisme-industrie wel met een prijs. "In januari werd Day Zero voorspeld voor april. Daarna kelderden onze boekingen", vertelt McKie. "Er was onduidelijkheid voor toeristen: zouden ze in de rij moeten staan voor een emmertje water? Uit voorzorg leken veel mensen hun reis naar Kaapstad liever even uit te stellen."

Belangrijke inkomstenbron Tim Harris, directeur van Wesgro, de organisatie die Kaapstad promoot als vakantiebestemming en investeringsplek, waarschuwde half maart dat de ergste pijn van de Day Zero-paniek zich pas later laat voelen. Minder boekingen nu betekent immers pas over enige tijd minder toeristen. Het negatieve effect kan volgens experts drie tot vijf jaar doorwerken. Want volgend jaar zomer kan de dreiging van Day Zero opnieuw opduiken. Waterreservoirs zijn met één natte winter (mei- september) niet opeens volledig gevuld. Dat baart zorgen: toerisme is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Kaapstad. In de hal van het Vineyard Hotel hangen luchtfoto's van opgedroogde stuwmeren rond de stad. Ze lijken woestijnen. "We hebben ze opgehangen om onze gasten te doordringen van de ernst van de situatie", legt McKie uit. Haar hotel bracht binnen één jaar zijn waterverbruik met 42 procent omlaag. Handdoeken worden eens in de vier dagen ververst. De restaurantkeuken vangt haar afwaswater op. Daarmee dweilen schoonmakers de vloeren. Het zwembad wordt 's middags afgedekt om waterverdamping tegen te gaan - op het heetste moment van de dag. Toch zijn er nauwelijks klachten, zegt McKie. "Direct na een boeking informeren we klanten over de droogte. Mensen accepteren de maatregelen."

Noodwatertonnen Bouwvakkers leggen twee noodwatertonnen aan in de grond naast de hotelentree, voor als Day Zero ooit toch komt. In de hotelgarage staat een dure filterinstallatie, die het afvoerwater gereed maakt voor hergebruik en ook opgepompt grondwater zuivert, zodat daarmee de toiletten kunnen worden doorgespoeld. Gasten van het Vineyard zijn daarmee volledig beschermd tegen een Day Zero. En omdat die droogvaldag dit jaar van de baan lijkt, kan Harris van Wesgro sinds maart weer alle potentiële bezoekers garanderen dat er in hun hotels gewoon water uit de kraan blijft komen. Maar zulke positieve berichten zullen vooral internationale toeristen niet onmiddellijk overtuigen, denkt McKie. "Zuid-Afrikaanse reizigers zijn wat dat betreft beter op de hoogte. We zijn daarom van plan ons de rest van dit jaar extra op hen te richten."