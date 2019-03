Het verschil tussen een huismus en een heggemus

Mussen zijn een van onze drie zangvogelfamilies die vooral zaden eten, en die voorzien zijn van een dikke, stompe snavel om die zaden mee te kraken. De andere families zijn vinken en gorzen. De kneu, een vink, heeft een kleine, stompe snavel om zachte zaadjes mee te eten, bijvoorbeeld van gras of vogelmuur. De appelvink heeft een enorme, stompe snavel om harde zaden mee te kraken. De heggemus heeft juist een dunne, spitse snavel, waarmee hij op insecten jaagt.

Behalve de huismus hebben we in Nederland de ringmus en soms een roodmus, maar dat is een vink. De sneeuwvink wordt juist tot de mussen gerekend, maar die komt in Nederland niet voor. Onze beide echte mussen, huis- en ring-, lijken veel meer op elkaar dan huis- en heggemus. Huis- en heggemussen worden echter veel vaker in tuinen gezien en leiden daar tot verwarring onder degenen achter de geraniums.

Nu weet u het verschil. Als er in de tuin nou maar geen grasmus verschijnt!

Huis- en heggemus zijn beide klein, maar de heggemus is nog kleiner dan de huismus. De heggemus is ook slanker, de huismus molliger. Beide hebben een bruingestreepte rug, maar de heggemus heeft een grijze borst en hals. Van de huismus is het vrouwtje overwegend grijsbruin, maar het mannetje is in broedkleed opmerkelijk bont. Hij heeft een bruine nek, witte wangen en een grijze kruin, en een zwarte bef op een lichte borst.

De heggemus. © Koos Dijksterhuis

De huismus is een groepsdier, huismussen tjilpen tegen elkaar. Een heggemus zingt in zijn eentje hoog en snel vanuit een boomtop.

Heggemussen maken nestjes in dicht struikgewas, huismussen broeden in holen. Op de foto's ziet u hoe verschillend ze zijn. Let ook op de snavels.

