Het verbod op bijengif, vindt de suikerbranche, schaadt boer en milieu

Het verbod op het zogenoemde bijengif, dat vanaf dit najaar in de Europese Unie geldt, is desastreus voor de teelt van suikerbieten. Dat stelt Royal Cosun, het moederbedrijf van de coöperatieve suikersector in Nederland. De suikersector is boos op landbouwminister Carola Schouten die namens Nederland instemde met het Europese verbod. De suikerproducenten roepen de minister op om 'op zeer korte termijn duidelijkheid te verschaffen over op welke wijze zij verantwoordelijkheid neemt'.

Lees verder na de advertentie

De lidstaten van de Europese Unie werden het vrijdag in Brussel eens over een verbod op neonicotinoïden. Deze stoffen zitten in bestrijdingsmiddelen die gewassen beschermen tegen insecten, en ze zijn ook schadelijk voor insecten die de gewassen niet aantasten, zoals bijen. Wetenschappers zien de bijenstand teruglopen en wijten dit onder meer aan het gebruik van neonicotinoïden in de landbouw. Bijen zijn in de natuur cruciaal voor het bestuiven van bloemen en planten.

De middelen die binnenkort verboden zijn, worden in de Nederlandse land- en tuinbouw in zo'n tien varianten gebruikt bij de teelt van een kleine twintig gewassen. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal het gifverbod grote gevolgen hebben voor de suikerbietenteelt. Nederland verbouwt veel suikerbieten en daarbij wordt neonicotinoïden standaard toegepast. Het zaaizaad van de suikerbiet wordt met een hoeveelheid insecticide verpakt in een capsule. Als de biet begint te groeien, is de plant meteen giftig voor insecten.

'Emoties, geen feiten' Een alternatief voor de neonicotinoïden hebben bietenboeren niet, volgens Royal Cosun. De suikermaker verwacht dat het gifverbod zal leiden tot kleinere oogsten en lagere inkomsten voor boeren. Een insectenplaag zou een bietenboer de helft van zijn inkomsten kunnen kosten. En als het bietenzaad niet is voorbehandeld met insecticide zullen boeren volgens Royal Cosun insecten weer bestrijden met de gifspuit, waardoor er meer schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. Europese suikerproducenten hebben gelobbyd om te worden uitgezonderd van het gifverbod. "Het besluit om neonicotinoïden te verbieden is gebaseerd op emoties en niet op feiten", zegt een woordvoerder van Royal Cosun. De VVD en de SGP in de Tweede Kamer vinden dat minister Schouten de belangen van bietenboeren en suikerfabrikanten negeert. Het CDA meent dat de minister de telers tegemoet moet komen die de insecticiden niet meer mogen gebruiken. De Partij voor de Dieren noemt het verbod op neonicotinoïden een welkome eerste stap, maar vindt dat de landbouw volledig gifvrij moet worden.

Lees ook: Zonder insecten overleven we niet - en binnen tien, twintig jaar is het crisis

Met veel insecten gaat het niet goed, door toedoen van de mens. Wat er gebeurt als ze allemaal uitsterven, kan geen mens precies voorspellen, maar bioloog Dave Goulson doet een poging.

Bijengif en fipronil zijn onnodig, zeggen wetenschappers Overheden die aarzelen over een verbod op neonicotinoïden omdat er voor de landbouw geen alternatieven zouden zijn, maken een fout, concludeerden wetenschappers onlangs in een overzichtsstudie.