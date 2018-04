Het succes van de Chinese aanpak van fijnstof

De wind zou iets harder mogen waaien, maar verder is Feng Guangyan in zijn nopjes. Het is een frisse winterdag, bewolkt maar helder, en dus is de 76-jarige Feng naar het Junxiaopark van Baoding gekomen. Vanaf een platform stuurt hij zijn drie meter lange vlieger, een zwarte haai met een oranje babyhaaitje, de lucht in. Steeds hoger, tot hij een van de vele stippen wordt boven het park.

Voor Feng is dit zijn favoriete tijdverdrijf: liefst komt hij hier elke namiddag vliegeren. Maar de voorbije drie, vier jaar lukte dat zelden. De luchtvervuiling in Baoding, een industriestad op zo'n 150 kilometer van Peking, was zo ernstig dat zijn kinderen Feng waarschuwden binnen te blijven. Eerst lachte hij hun zorgen weg - als oud-militair kan hij tegen een stootje - maar toen hij een keer een zware hoestaanval kreeg na een wandeling door de smog, moest hij toegeven dat ze gelijk hadden.

Feng kocht een luchtfilter - "meer dan 600 euro", zegt hij - om de lucht in zijn woning te zuiveren, en mondkapjes voor buitenshuis. Hij installeerde een app op zijn mobiele telefoon om de luchtvervuiling te kunnen volgen. "Vanaf 180 (op de index voor luchtkwaliteit, red.) bleef ik binnen", zegt hij. "De voorbije jaren kwam ik maar zelden meer vliegeren, want het was vaak 300 of 400, soms zelfs 500. Het had ook geen zin: met zo'n smog zou je je vlieger toch amper zien."

Nergens smeriger

Als vliegeraar heeft Feng geen geluk met zijn woonplaats. Luchtvervuiling is in heel China een groot probleem, maar in Baoding is het helemaal een ramp. De stad, met 3 miljoen inwoners in het centrum en nog eens 8 miljoen in de uitgestrekte stadsrand, ligt in de industriële provincie Hebei, bekend om zijn rookspuwende staalbedrijven en stoffige steenkoolmijnen. In 2015 werd Baoding uitgeroepen tot meest vervuilde stad van China. Nergens was de lucht smeriger dan hier.

'Ik ken geen enkel ander land dat in zo'n korte tijd zo'n grote reductie van de lucht­ver­vui­ling tot stand heeft gebracht' Lauri Myllyvirta, energiespecialist van Greenpeace

Maar anno 2018 lijkt de hemel op te klaren. Vier jaar nadat de Chinese overheid 'een oorlog tegen luchtvervuiling' uitriep, wijzen steeds meer cijfers erop dat het land die oorlog aan het winnen is. In 2017 lag de concentratie van schadelijke PM2,5-deeltjes (het fijnere type fijnstof) in heel China 32 procent lager dan vier jaar eerder. In Baoding was dat zelfs 38 procent lager. Het afgelopen jaar kon Feng Guangyan zo goed als elke dag vliegeren.

"De vooruitgang van China tussen 2013 en 2017 is heel opmerkelijk", zegt Lauri Myllyvirta, energiespecialist van milieubeweging Greenpeace in Peking. "Ik ken geen enkel ander land dat in zo'n korte tijd zo'n grote reductie van de luchtvervuiling tot stand heeft gebracht. Natuurlijk zijn er kanttekeningen te maken, maar al met al is het een groot succes. Daar verdient de regering veel waardering voor."

Op bezoek in Baoding is 'schone lucht' niet meteen het eerste waaraan je denkt. Het centrum is op zich netjes, maar de auto's verdringen er zich om een metertje vooruit te komen in de eeuwige files, en stoten lustig uitlaatgassen uit. Door op gezette dagen alleen auto's met bepaalde nummerplaten toe te staan, haalde Baoding korte tijd veel verkeer van de straten, maar die lijken ondertussen weer dichtgeslibd.

'Als ik een hele dag had rondgereden en 's avonds mijn gezicht afveegde, was mijn handdoek zwart' Taxichauffeur Shang Helong

Bij het uitrijden van de stad over de derde ring, richting industriegebied, krijgt de omgeving helemaal een stoffige aanblik. Zoals in veel provinciesteden is het langs de uitvalswegen van Baoding één grote verzameling chaotische bedrijvigheid: grote fabrieken, kleine restaurants, een schrootverzamelaar, een meubelwinkel, veel zwaar transport en daartussen ineens een rij aardbeistalletjes, van de landbouwers verderop in de dorpen. Vers van het veld, op een bedje van uitlaatgassen en stof.

Het is een morsig boeltje, maar een paar jaar geleden was het veel erger, zeggen de inwoners. Toen hing hier 's winters een grauwe rooksluier, afkomstig van de steenkoolcentrales en de kolenkachels in de huizen. In de zomer was de lucht grijsgeel, door het stof van de cementfabrieken. Je kreeg er hoofd- en keelpijn van. "Als ik een hele dag had rondgereden en 's avonds mijn gezicht afveegde, was mijn handdoek zwart", zegt taxichauffeur Shang Helong. "Zelfs in de auto hield ik mijn mondkapje op."

