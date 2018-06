Het spuugbeestje is altijd in de weer met schuim

Al ben je maar even een paar dagen uit je normale leven, dat helpt al. Tijdens een vakantie kun je ergens de tijd voor nemen, een uurtje uitslapen, een ochtend lanterfanten, een wandeling maken waar je normaal geen tijd of geen rust voor hebt. Je kunt om je heen kijken en ziet dingen die er anders ook wel zijn maar dan niet opvallen. Het is mijn ervaring dat je je zintuigen beter gebruikt, geuren waarneemt die je anders niet ruikt, vogels hoort waarvan je de zang al een jaar niet hebt gehoord en dingen ziet die je anders achteloos negeert. Spuugbeestjes zijn daarvan een mooi voorbeeld.

Kleine cicaden kunnen waanzinnige sprongen maken, tot wel honderd maal hun lichaamslengte

Wie kent ze niet, die kleine schuimpakketjes die zo ogenschijnlijk achteloos ergens aan een plantenstengel hangen? Een trosje natte luchtbelletjes van ongeveer een centimeter, alsof iemand (maar wie dan?) een klein fluimpje heeft laten vallen en dat dat toevallig aan die plant is blijven hangen. Die iemand bestaat, maar is kleiner dan je denkt en het fluimpje blijkt een nest. In dat natte nestje zit de kleine nimf van de schuimcicade die als een bladluis plantensappen zuigt. Het diertje, dat zich getooid weet met de wetenschappelijke naam Philaenus spumarius (van het Latijnse spuma = schuim), is ongeveer een halve centimeter groot. Terwijl hij met zijn monddelen sap aan het zuigen is, maakt hij aan het andere uiteinde van zijn darmkanaal schuim, door lucht te blazen in via de anus uitgescheiden vocht.