Het slimme bedrog van het koekoeksei

Deze week hoorde ik de koekoek weer roepen. Bij Heino, waar ik even moest zijn. De roep van de mannelijke koekoek is onmiskenbaar, monotoon, soms honderden keren achtereen in een welhaast mechanische regelmatigheid. Het geluid draagt ver, volgens de literatuur tot wel vijf kilometer, waarbij het kan gebeuren dat een tweede mannetje een duet begint.

Van alle Nederlandse broedvogels is de koekoek wellicht de meest bijzondere. Het broedgedrag is zonder meer bizar te noemen, omdat koekoeken geen eigen nest bouwen maar dat van een andere vogel kraken om daar hun ei in te deponeren. De gedupeerde nestbewoner wordt waardvogel genoemd.

Bedrieglijke gelijkenis Er wordt gebruikgemaakt van nesten van zangvogels die in principe veel kleiner zijn, zoals karekieten, kwikstaarten, heggenmussen, graspiepers, tapuiten en roodstaarten. De koekoek legt daar een ei in dat bedrieglijk veel lijkt op het ei van de waardvogels. Er zijn dus koekoeken die karekietachtige eieren leggen, heggemusachtige eieren, enzovoort. Dit wordt erfelijk overgedragen, wat in theorie op termijn zou kunnen leiden tot het ontstaan van meerdere soorten koekoeken die elk hun eigen specifieke waardsoort hebben. Om zo'n ei te leggen moeten de legale nestbewoners wel eventjes ophoepelen. Daartoe lijkt de koekoek bedrieglijk veel op een sperwer. Hoewel deze roofvogels een klein beetje groter zijn dan koekoeken, zien de arme waardvogels het verschil niet en vluchten weg van hun nest dat daarna onbeschermd wacht op de ontvangst van het koekoeksei. De rest van het verhaal kent u ongetwijfeld: het ei wordt door de waardvogels uitgebroed en het resulterende koekoeksjong werkt zijn nestmaatjes meedogenloos over de nestrand om uiteindelijk alleen achter te blijven. De arme waardvogeltjes werken zich daarna drie weken lang een ongeluk om de parasiet te voeden.

Achteruitgang De koekoek heeft het ook buiten de vogelkunde ver geschopt. Welke andere vogel kan zich beroepen op het bewonen van traditionele Beierse houten uurwerken (de bekende koekoeksklok waarbij ieder half uur een houten vogeltje uit een klein deurtje tevoorschijn floept om de tijd aan te geven met - inderdaad - bedrieglijk echte koekoeksgeluidjes), het zijn van metafoor (een 'koekoeksjong' is een klaploper, een profiteur) én onderwerp van een echt spreekwoord, namelijk 'dat dank je de koekoek' (wat zoiets betekent als mij niet gezien, ik heb er niets mee te maken, zoek het maar uit!)? Door Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek is 2017 uitgeroepen tot het Jaar van de Koekoek. Met hoofdletters uiteraard, dat maakt zo'n jaar beduidender. Het is niet zonder reden, want de koekoek staat op de Rode Lijst van soorten die het zwaar hebben. De oorzaak van de achteruitgang is gecompliceerd; voor een deel heeft het te maken met de achteruitgang van waardsoorten, voor een deel met de onstuitbare teloorgang van insecten wier larven de koekoek tot voedsel dienen. Ook de koekoek voelt landschapspijn. Jelle Reumer is paleontoloog.

