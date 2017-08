Het receptenboek voor een gezonde tuin

Vooral beginnende tuiniers weten hoe dat voelt. Zeker als die slakken ook nog handig de bierval, de koffieprut of het scherp rond de sla weten te ontwijken, is de aanvechting groot om te grijpen naar de ‘zegeningen’ van de chemische industrie.

Niet doen, is de boodschap van het informatieve én helder geschreven boekje ‘34 planten om mee te tuinieren’. ‘De gangbare landbouw probeert al tientallen jaren plantenvijanden uit te roeien maar dat leidt tot niets en wij, noch de aarde, worden er één stap beter van. Er is geen andere weg dan opnieuw te leren leven met plagen en ziekten en te zorgen voor gezond evenwicht’, schrijven de drie Franse auteurs, respectievelijk biologische boer/schrijver, biologisch tuinder/journalist en landschapsarchitect, die beroepsmatig plantenextracten test.

Alternatieven

Over extracten gaat dit boekje, zeg maar zelfgemaakte brouwsels van huis-tuin-en-keukenplanten die zorgen voor meer ecologisch evenwicht in de tuin, die de groei bevorderen en gewassen beschermen. Waarbij, eerlijk is eerlijk, de auteurs wel nadrukkelijk een slag om de arm houden. Plantenextracten zijn geen wondermiddelen, schrijven ze, maar ze bieden wel veel voordelen. Ze zijn bijvoorbeeld volledig afbreekbaar.

Wie vertrouwd is met biologische of biologisch-dynamische teeltmethoden zal hierover zijn schouders ophalen. Waar chemie verboden is, gingen kwekers al veel eerder in de weer met vaak oeroude alternatieven. Brandnetelgier bijvoorbeeld, een gegist aftreksel van brandnetels, geldt als een bekende bodem- en groeiverbeteraar. Maar hoe maak je die gier, zonder dat die stinkt bijvoorbeeld? Daartoe is ’34 planten om mee te tuinieren’ een onmisbaar receptenboek. Het vertelt helder hoe plantenextracten van 34 planten - alle inheems of gemakkelijk te kweken in Nederland - te maken zijn, hoe deze toe te passen of toe te dienen en, het belangrijkste natuurlijk, waartoe ze dienen. Dat het extract van varens bijvoorbeeld luizen weghaalt, of dat verse bladeren van de varen koolwitjes weren. En dat het koude aftreksel van rabarberrupsen naaktslakken weert. Het proberen waard wellicht, om te leren leven met de slak.

‘34 planten om mee te tuinieren; maak je eigen plantenextracten voor een vitale tuin’

Bernard Bertrand, Jean-Paul Collaert, Eric Petiot

Uitg. Jan van Arkel, 176 pagina’s, € 22,50.