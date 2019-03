Het raadsel van de vrouwtjeseend: waar is zij?

“121-84, 122-94, 122-95, 122-96, 122-97”, mompelt de man, af en toe de neus snuitend. Het lijkt het verslaan van een sportwedstrijd, dit gemurmel, maar dan wel een rare. Een vrouw passeert, verbaasd en licht afkeurend; een dartele hond veroorzaakt een frons bij de fluisteraar.

De Reeuwijkse Plassen, een koude, mistige winterdag. Het water vol eenden, de mompelende man, vogelonderzoeker Erik Kleyheeg, achter een telescoop. “Tot nu toe zitten we op 56 tegenover 44 procent. Minder scheef dus, maar conclusies mag je daaruit nog niet trekken. Voor statistisch betrouwbaar onderzoek zijn er nog te weinig gegevens.” Het linkeroog wordt weer dichtgeknepen, het rechter gaat weer voor de telescoop en het tellen gaat verder. “123-97, 124- 97, 124-98.” Hier is het onderzoek naar de sterke achteruitgang van sommige eendensoorten gaande.

Hoewel een water zonder eenden nauwelijks voorkomt, gaat het lang niet met alle eendensoorten goed. Met een afname in aantal broedparen van 30 procent lijkt de wilde eend bij ons bijna in een vrije val. Ook Europees gaat de eend achteruit.

Nog beroerder

De tafeleend is er nog beroerder aan toe. Niet zozeer in ons land – wij hebben een kleine maar stabiele populatie van 2000 paren – maar wel in de oostelijke landen inclusief Rusland. Omdat veel tafeleenden in Oost-Europa en Rusland op onbereikbare plekken broeden, wordt de omvang van deze zogeheten fly-way-populatie geschat aan de hand van het aantal dieren dat in West-Europa overwintert. Dat aantal is sinds 1990 gehalveerd. IJkmoment is elk jaar de midwintertelling, een Europees telmoment voor alle watervogels.

Die wintertelling geeft zicht op rare trekjes, zo viel een aantal jaren geleden de tellers in heel Europa op. Steeds weer waren er veel meer eendenmannen dan eendenvrouwen. Om meer grip te krijgen op dit verschijnsel, is drie winters geleden alle tellers gevraagd om tijdens de gebruikelijke midwintertelling bij de tafeleenden de verhouding man/vrouw te noteren.

De resultaten waren verbluffend, zo blijkt uit het verhaal van Kleyheeg en Albert de Jong, projectleider bij Sovon Vogelonderzoek. De verhouding tussen het aantal vrouwen en mannen blijkt heel scheef. De tafeleend spant de kroon met – op Europees niveau - 71 procent mannen en 29 procent vrouwen. In ons land is het nóg extremer. Van alle tafeleenden is 74 procent man en 26 procent vrouw.

De Jong; “In vergelijking met de uitkomsten van eerder onderzoek in de winter van 1989-1990 is de verhouding de afgelopen decennia duidelijk schever geworden. In die winter was de man/vrouw-verhouding in Europa 62-38 procent en in Nederland 65-35 procent.

“Tegelijkertijd met het schever worden van de verhouding is ook het aantal broedparen sterk verminderd. De vraag die dan naar boven komt is waarom steeds schever en steeds minder en natuurlijk of de twee met elkaar te maken hebben.”