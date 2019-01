Het raadsel van de verdwenen patrijs

De bollenvelden liggen er deze grauwe winterdag bij zoals je zou verwachten: desolaat, doodstil en bijna troosteloos. Op de met stro bedekte velden geen leven te ontdekken; plant noch dier die zich hier wagen. Maar dan opeens vallen in het gele stro drie bruine hoopjes op, scharrelend. “Zie je wel. Ze zijn er wel. Je moet alleen het geluk hebben ze te zien. Patrijzen. Daar word je toch blij van.”

Fier loopt bollenkweker Rob Bisschops door zijn Voorhouts bollenland. Speuren ten spijt lukt het hem niet nog meer patrijzen te vinden. Wel twintig fladders in de verte. “Veldleeuweriken”, constateert zijn kompaan Anja van Servellen. Samen banjeren ze door, druk pratend over het patrijzenproject waar beiden vol van en druk mee zijn. Verhalend.

Vanuit gemis en een grote natuurinteresse besloot de sociologe, gepensioneerd zelfstandig ondernemer managementtrainingen, een patrijzenproject op te zetten. De eerste twee medestrijders waren al gauw gevonden; vogelteller Paul Venderbosch en bollenteler Bisschops. Uit begaandheid én nieuwsgierigheid. Wijzend op een grote zilverreiger zegt de bollenman: “Het is onbegrijpelijk. Terwijl de bollentelers, vroeger toch notoire spuiters, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen de afgelopen jaren heel sterk hebben teruggebracht, is het aantal patrijzen niet toe- maar afgenomen. Dat klopt toch niet. Dat moet toch anders kunnen.”

Ook in de Bollenstreek – het gebied tussen Noord-Holland, Rijnsburg, Ringvaart en duinen – is het aantal broedparen flink gedaald, vertelt Van Servellen. “Vroeger hoorde je ze overal, nu hebben we nog maar een handjevol broedparen. Dat lijkt een verwaarloosbaar aantal, maar in tegenstelling tot elders zien wij nu weer een stijging of op zijn minst stabilisatie. Dat is in vergelijking met de landelijke trend al heel wat.”

Het gaat de patrijs uiterst beroerd; in Nederland én in Europa. Tussen 1984 en 2005 daalde het aantal broedparen in ons land met 90 procent. Op Europees niveau zo’n 87 procent. In de onlangs verschenen Vogelatlas wordt het aantal Nederlandse broedparen op nog slechts 4500 tot 5500 geschat.

Vliegvlug

Venderbosch vult aan. “In de wintermaanden zien we hier grote kluchten patrijzen van twintig tot veertig vogels. Het zijn families. Er komt dus toch een flink aantal jongen groot dat in staat is om te vliegen. Maar ergens in de wintermaanden gaat het mis.” Hoeveel kluchten de Bollenstreek telt, is nog onduidelijk.

Dat het bollenland in principe geschikt is als patrijzenbroedgebied, vindt Van Servellen niet vreemd. De vogel broedt vrij laat – in mei – en heeft dan vooral rust nodig. En die is er. De bloei van de voorjaarsbollen is voorbij, het gewas is aan het afsterven, de najaarsbollen groeien en niemand komt op het land. “Rust en blijkbaar zijn er ook nog genoeg insecten voor de jongen. Ze weten immers vliegvlug te worden.”

Iedereen kan meteen al wat doen, ook ‘gewone’ burgers. Meer rommelhoekjes, minder efficiëntie, wat onkruid en natuurlijker tuinen. Anja van Servellen

De animo voor actie was daar, de tijd bleek rijp, ook al omdat de provincie Zuid-Holland de patrijs als icoonsoort voor de Bollenstreek had uitgeroepen en er dus wat geld beschikbaar was. Ook de bollentelers zelf lijken er klaar voor. Door bij bedrijf na bedrijf op bezoek te gaan en te verhalen over de patrijs en de andere bollenvogels, verzamelden Venderbosch en Van Servellen al snel medestanders die bereid zijn om vreemden op hun land toe te staan. Alleen hyacintentelers zijn huiverig voor vreemd bezoek zoals vogeltellers. Uit angst voor ziekten. Hyacinten zijn erg gevoelig voor snot, een bacterieziekte die zelfs via broekspijpen verspreid kan worden.

“We gaan op verschillende manieren aan de gang. Sovon-vogelonderzoek heeft een eerste nulmeting gedaan van het aantal broedparen. Van Servellen: “Het bleken er minstens dertig, volgens Sovon een levensvatbare populatie. Daarmee heeft een patrijzenproject hier dus wel degelijk zin.”