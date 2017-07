Het ongevleugelde lieveheersbeestje, nooit groter dan vier millimeter

Associaties over invasieve exoten, opvouwbare parapluutjes en de bioloog J.B.S. Haldane buitelden in mijn gedachten over elkaar heen. En dat terwijl het berichtje zelf kort gezegd 'helemaal nergens' over ging. Ik bedoel, wat is dat nou voor nieuws, dat er ergens in Overijssel en Friesland een ongevleugeld lieveheersbeestje is aangetroffen. Het feit dat zoiets de websites van NPO, NOS en AD haalde, leek bijna een katholiek mirakel. Komkommertijd.

De soort, getooid met de wetenschappelijke naam Cynegetis impunctata, is binnen de familie van de lieveheersbeestjes een beetje een buitenbeentje. De kleine kevertjes zijn niet alleen ongevleugeld maar ook stippelloos en worden daarom ook wel onbestippeld lieveheersbeestje genoemd. Het zijn ook de afwijkende eetgewoonten die de soort tot een uitzondering in de familie maken. Ze zijn namelijk vegetariër. Terwijl het gemiddelde kapoentje zich met graagte te buiten gaat aan het oppeuzelen van sappige bladluizen, nuttigt de stippelloze ongevleugelde slechts gras. Gras! Alsof het een koe is. Van soorten als kropaar, glanshaver en kweek wordt een deel van de toplaag van de bladeren opgegeten en daarmee is de honger gestild.

Dat de soort nu in Nederland is gevonden mag eigenlijk geen verbazing wekken. Cynegetis impunctata komt van nature onder andere voor in België, Duitsland en delen van Scandinavië. Het is in tegenstelling tot het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje dus ook geen irritante exoot, want de soort hoort gewoon in Europa thuis. Het is juist vreemd dat hij tot nu toe níet was ontdekt. Of misschien had nog niemand hem opgemerkt, dat kan natuurlijk ook want erg opvallend zijn ze niet. De bolle kevertjes zijn licht behaard, bruinig van kleur, met een wat donkerder halsschild en een bijna zwarte kop. Groter dan ruim vier millimeter worden ze niet. Het zijn dus niet van die glimmende felgekleurde rode of gele kapoentjes met kekke stipjes die iedereen kent.

Origami-achtig Dat vleugelloze is relatief. Insecten bezitten in principe vier vleugels; in het geval van kevers zijn de voorvleugels tot dekschilden geëvolueerd en worden de achtervleugels gebruikt om mee te vliegen. Na de landing moeten ze worden samengevouwen en veilig onder de dekschilden opgeborgen. Daarbij kunnen ze dankzij een uiterst vernuftig origami-achtig opvouwmechanisme volgens een vast patroon verkreukelen. Het heeft iets weg van het gewurm dat nodig is om na een regenbui een opvouwparapluutje in zijn hoesje te krijgen. Bij deze ongevleugelde soort is dat niet nodig, er zijn wel achtervleugels maar die zijn gereduceerd. Het diertje kan er niet mee vliegen en hoeft ze ook niet op te vouwen. En Haldane? Deze excentrieke Britse bioloog, die naar verluidt na zijn pensionering naar India verhuisde omdat hij dan geen sokken meer hoefde te dragen, was het opgevallen dat de meeste diersoorten op aarde tot de insecten behoren, en daarbinnen behoort ruim veertig procent tot de kevers. Het ontlokte hem de prachtige uitspraak dat God tijdens de schepping een buitensporige voorkeur voor kevers vertoonde ('An inordinate fondness for beetles'). Waaronder dit vleugel- en stippelloze grasetende kapoentje.

