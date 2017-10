Het olympisch record slakkengang is overtuigend verbroken

Slakken blijken zelfs nog stukken sneller te kunnen dan die slak op het balkon. Gjaltema liet meerdere slakken schuiven en stelde een maximumsnelheid vast van twaalf meter per uur!

Olympische snelheid

Met dit record haalden Gjaltema's slakken de radio. 'Vroege Vogels' had de primeur, en uitgerekend daar had ik een jaar eerder in een column beweerd dat uit mijn tuin verwijderde naaktslakken terugkeren met een olympische snelheid van vijf meter per uur.

Ik kon me mijn gewaagde uitspraak niet meer herinneren, maar er is een opname van bewaard, dus ik kan me er niet onderuit kletsen. Ik weet niet meer op welke bronnen ik me baseerde, maar het zou best een vluchtige ronde op internet geweest kunnen zijn. Ook kan ik me indenken dat ik de tijd schatte, die ik een slak zag doen over het oversteken van het ongeveer een meter brede tuinpad, en dat de oversteek ongeveer vier minuten duurde. Een slak komt op mijn tuinpad allerlei afleidingen tegen, zoals op de foto. Het zou bovendien een onthaaste slak geweest kunnen zijn.